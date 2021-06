Mourinho o EURO: Anglie je pro kouče nejtěžší. Má šanci, ale favorit je jiný

Než převezme ambiciózní AS Řím, bude se soustředění Josého Mourinha upírat stejným směrem, jako oči všech fotbalových fanoušků na starém kontinentu – k mistrovství Evropy. Co veleúspěšný trenér očekává? Tuší, že by Anglie konečně mohla ukončit čekání na úspěch, hlavního favorita ale vidí jinde. „Francouzi musí EURO vyhrát. Cokoli jiného pro ně bude znamenat neúspěch,“ řekl pro The Sun.

Anglie je pro Josého Mourinha druhým domovem. Trénoval tam Tottenham, Manchester United a hlavně Chelsea, se kterou třikrát vyhrál ligu. A dokonale poznal tamní fotbalovou kulturu. „Anglie je spolu s Brazílií nejtěžším národním týmem na trénování. Kvůli očekáváním, která všichni mají,“ řekl pro The Sun.

„Je to složitá země, od které se vždy čeká hodně. Místo podpory od prvního dne do posledního je ale od začátku provází nějaká negativita. Hráči musí být psychicky velmi silní, aby se vyrovnali s tlakem. Když to zvládnou, mají velkou šanci,“ doplnil o družstvu, které ve skupině D vyzve Skoty, Chorvaty a Čechy.

Co jim hraje do karet? Šest ze sedmi možných klání Southgateův výběr odehraje ve Wembley, na posvátné půdě ostrovního fotbalu. „Skupinu mají doma, semifinále a finále taky. Letos mají největší šanci, stejně jako měli v roce 1966,“ připomněl 55 let staré mistrovství světa. To Anglie také ovládla na domácí půdě, titul světových šampionů jí hattrickem ve finále vystřílel Sir Geoff Hurst. Harry Kane a spol. by rádi kráčeli v jeho stopách.

„V roce 1996 jim to nevyšlo jen kvůli penaltám. Ty jsou vždycky nevyzpytatelné,“ vzpomněl Mourinho další EURO v Anglii. Albion tehdy v semifinále podlehl Německu. Současný výběr si stopy tehdejšího neúspěchu dál nese s sebou – jediným střelcem, který v tehdejším rozstřelu neproměnil, byl totiž aktuální kouč národního týmu Gareth Southgate.

Mourinho ale Anglii nevidí jako největšího favorita nadcházejícího evropského šampionátu. Tím je pro něj Francie, která na minulém EURO brala stříbro a dva roky poté ovládla mistrovství světa. Deschampsův tým, posílený o omilostněného šutéra Karima Benzemu, je na nejlepší cestě ke třetímu medailovému úspěchu v řadě. Ve skupině F vyzve Německo s loučícím se Joachimem Löwem, nevyzpytatelné Maďary a úřadující šampiony z Portugalska včetně Cristiana Ronalda hladového po úspěchu po mizerném ročníku v Juventusu.

„Mohli by na EURO postavit áčko, béčko i céčko. Mají teď neuvěřitelné množství top hráčů,“ smekl trenér, který po konci v Tottenhamu míří zvednout AS Řím. „Když máte v týmu Kyliana Mbappého, je pro vás těžké nevyhrát. Nevidím u nich žádnou slabinu. Kdybych měl vybrat jeden tým, který to celé vyhraje, řeknu je. Mají fantastickou skupinu hráčů. Prostě musejí vyhrát. Cokoli jiného pro ně bude znamenat neúspěch.“