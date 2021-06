Český návrat do Wembley. Nejhorší zápas pod Šilhavým, je třeba se probrat

Před osmadvaceti měsíci dostalo Česko nařezáno 0:5 v Anglii. Od té doby vyrostlo v sebevědomou sestavu, která v březnu ukázala, že si nezadá ani s Belgií. Národní tým však v pátek proti Itálii podnikl dobrovolnou exkurzi do minulosti. Výkonem i výsledkem 0:4 se vrátil zpátky do Wembley. „Byl to náš nejhorší výkon pod mým vedením,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý. Do úvodního zápasu mistrovství Evropy proti Skotsku zbývá pouhých osm dní! Je na čase se probrat.