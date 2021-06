Šilhavý hledá stopery, možností moc není. Čekal jsem Zeleného, říká Sivok

Nejbolavější místo, Achillova pata českého týmu. Jestliže trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý nemusí o obsazení většiny pozic v základní sestavě přemýšlet, při skládání stoperské dvojice se mu z hlavy kouří jako v zimě z komína. Trest pro slávistu Ondřeje Kúdelu a zranění dalších mu rázně krátí možnosti, v kombinaci s nepřesvědčivou formou některých nominovaných středních obránců ho to staví do těžké pozice. Koho devětapadesátiletý stratég vyšle za týden proti Skotsku v prvním zápase na EURO, asi sám netuší. V zamčené části článku najdete také rozhovor s Tomášem Sivokem, bývalým reprezentačním stoperem, který se zamýšlí i nad dalšími možnými alternativami.

Drtivá porážka 0:4 v Itálii nejde jen za stopery. To v žádném případě, vinu nese celý tým. Ale situace na už tak problematickém postu se ještě více rozžhavila, otázky se vrší. Obstojí Ondřej Čelůstka s Jakubem Brabcem na EURO? Co takhle nasadit do středu obrany někoho jiného? Ale koho? Budou vůbec všichni fit, když se Čelůstka a Tomáš Kalas nyní potýkají se zdravotními potížemi? Nenabízí se trochu upravit herní styl? Zapeklitý rébus.

Trenérský štáb není slepý. „Vaší otázce rozumím, nicméně naše úvahy vychází z faktu, že Kalas, Čelůstka a Brabec odehráli nejtěžší utkání s Anglií a Belgií. A obstáli. V tříletém horizontu jsme na něčem pracovali, na určitých automatismech, které fungovaly. Proto bychom neradi na základě jednoho nepovedeného utkání hledali před velkým turnajem novou stoperskou dvojici,“ přemítá Jiří Chytrý, asistent hlavního kouče Jaroslava Šilhavého.

iSport podcast: Jak řešit stopery pro EURO? Brabec s Čelůstkou spolu nemůžou hrát

Zároveň ale jasně doplňuje: „Každopádně jde o dilema mezi aktuální sportovní formou a návyky, potažmo prací během uplynulých měsíců. Riziko rozhodnutí je nás. Buď bude dobré, nebo špatné.“

Citelně bude bolet ztráta spolehlivého slávistického obránce Ondřeje Kúdely, který si po incidentu v osmifinále Evropské ligy s Glenem Kamarou z Rangers odpykává trest na deset zápasů za údajnou rasistickou urážku. Místo šampionátu je nuceně na dovolené.

Vyměnit, nebo přizpůsobit strategii

„Je hrozná škoda, že Kudy nemůže jet, má za sebou fantastickou, možná životní sezonu. Myslím si, že to by to byla jasná jednička mezi stopery, hodně by pomohl. Ale řekl bych, že i ostatní kluci jsou natolik zkušení, že si s tím dokážou poradit. Věřím, že to bude v pořádku,“ glosuje situaci český obránce Michael Lüftner z Omonie Nikósia.

Proti Itálii nastoupili v základní sestavě Čelůstka s Brabcem, tedy dvojice, kterou má Šilhavý během své éry u národního mužstva nejvíc proklepnutou. Hráli spolu sedmkrát včetně památné kvalifikační výhry 2:1 nad Anglií. Problém je, že ani jeden z nich nebyl na jaře v exkluzivním rozpoložení. Nehráli přesvědčivě, chybovali.

Zkušený trenér Vlastimil Palička upozorňuje na další aspekt. „Je pro ně hrozně těžké, když hrajeme