Šilhavý: Hložek je připravený. Na Albánii čtyři změny, v brance Vaclík

Dobrá zpráva pro trenéra je, že na Albánii budou k dispozici stopeři Tomáš Kalas a Ondřej Čelůstka, kteří měli problémy. „Ondřej Čelůstka i Tomáš Kalas jsou zdravotně v pořádku a jsou připraveni nastoupit,“ odpověděl na začátku pondělní tiskové konference mluvčí národního týmu Petr Šedivý. Dál už pokračoval kouč Šilhavý.

Je ohrožený start Adama Hložka?

„Adam už normálně trénuje s týmem, pokud se mu nic nestane na dnešním tréninku, aby se mu přitížilo a přišel za námi, že nemůže, tak je připravený k zítřejšímu zápasu.“

Co potřebujete hlavně zlepšit?

„V Itálii jsme odehráli nepovedený zápas, tudíž tam byl i špatný výsledek, tahali jsme za kratší konec. Kdybych mohl zápas vymazat z paměti a znovu ho absolvovat, byl bych nejraději. Něco nám to naznačilo. Na Italech bylo vidět, jak jsou vyladění, už spolu trénovali snad deset ní. Byli lépe připravení, než my. U nás to bylo hodně specifické, až do soboty (den před srazem) se hrála česká liga. Nechci se vymlouvat, ale věřím, že hodnocení utkání kluci pohopili a facka nám pomůže do dalších bojů.“

Jak bude na Albánii vypadat sestava?

„Když se nic nestane během tréninku, počítám, že by měly být v sestavě čtyři změny (oproti utkání v Itálii). V průběhu zápasu můžeme vystřídat dalších šest hráčů. Chceme protočit pokud možno všechny, abychom je před turnajem viděli.“

Jak uvažujete při skládání základní jedenáctky?

„Je to složité, když máme dva přípravné zápasy v tomto gardu. Začínali jsme proti Itálii, uvažovali jsme tak, že je to silný soupeř a nechtěli jsme to úplně otevřít. To už je za námi, možná bychom to udělali ještě trošku jinak, jde o poučení do dalších období. Zítra si chceme napravit reputaci. Nechtěl bych zlehčovat soupeře, Albánie tam má skvělé hráče, nastupují v italské lize, v Německu, Švýcarsku. Nečeká nás jednoduchý zápas, ale chceme předvést jiný výkon a mnohem lepší výsledek, než proti Itálii."

Očekáváte podobný zápas, jako vás může čekat při startu EURO proti Skotsku?

„Samozřejmě by to takový zápas mohl být. Se Skotskem jsme hráli už dvakrát, máme je víc načtené, než Albánii. Mužstvo je trošku podobné rozestavením. Za sebe musím říct, že chceme výkon zlepšit už od vysokého presinku, z nějž jsme byli nebezpeční proti Anglii, Belgii a v jiných zápasech. Proti Itálii se nám tohle moc nedařilo, málo jsme běhali. Věřím, že tohle už bude mnohem, mnohem lepší.“

Proti Albánii se dá čekat změna v bráně. Už máte jasno o jedničce na EURO?

„Asi si budete muset počkat až do zápasu se Skotskem. Zítra bude chytat Tomáš Vaclík, uvidíme, jak to pak poskládáme na Skoty.“