Na stoperu není čas na hazard. I bez Kúdely se dá využít souhra Slavie

Tomáš Souček naskočil v přípravě proti Itálii do druhého poločasu, českou bídu ale nezlomil • Pavel Mazáč / Sport

Velké trable se stopery děsí nejen reprezentační trenéry, ale i fanoušky, kteří přitom na EURO věří v úspěch, tedy minimálně v postup do osmifinále. Aby taková naděje měla opravdu reálné obrysy, je třeba defenzivu bleskurychle vyřešit. Nabízí se jedna na první pohled překvapivá, ale na druhý logická varianta. I bez Ondřeje Kúdely lze totiž vsadit na součinnost a formu slávistů.

Členové realizačního týmu i sami reprezentanti neustále opakují, že nechtějí opustit to, co nároďák dva a půl roku pod taktovkou Jaroslava Šilhavého piluje a díky čemuž je úspěšný. To znamená aktivní a sebevědomý způsob hry ve vysoké intenzitě.

Takový přístup či mentální nestavení je mi rozhodně sympatičtější, než kdyby Češi po facce od Italů jen pár dnů před šampionátem spláchli vše do koše a na EURO pro jistotu vyrazili po vzoru Řeků z roku 2004 jako nechutní betonáři.

Tento styl už je zaplaťpánbůh dávno přežitý. Moderní fotbal nicméně vyžaduje přísné nároky na každého jednotlivce, stejně tak na součinnost stoperů.

Jinak řečeno: neslučuje se s dvojicí Jakub Brabec + Ondřej Čelůstka.

Typologicky (zejména koordinačně a konstruktivitou) na něj nejsou stavěni a v současném rozpoložení vedle sebe už vůbec ne. Je to čistý hazard.

ME je krátkodobý turnaj, kde může jedna chyba rozhodnout o dalším průběhu. Klíčová je aktuální forma, nikoli zásluhy. Každé zaváhání bolí dvojnásob, prostoru na nápravu je málo.

A asi všichni tušíme, že kýžený postup vede přes úvodní dva zápasy, ne až ve Wembley proti Anglii.

Pokud se neuzdraví Tomáš Kalas, jenž je v mých očích při absenci Ondřeje Kúdely stoperskou jedničkou, vsadil bych na slávistické duo David Zima + Tomáš Holeš, které by s Janem Bořilem a Vladimírem Coufalem nepotřebovalo extra čas na souhru.

Ano, i Zima v Boloni propadl a druhý jmenovaný by se musel přeorientovat na jiný post. V evropských pohárech však oba obstáli a Holeš je inteligentní univerzál schopný spolehlivě zaskočit kdekoli.

Navíc by energický Alex Král zůstal na své oblíbené pozici v záloze, kde slušně kooperuje s dalšími parťáky. Taky plus.