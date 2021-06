Schick vyzdvihl Masopusta. Centr byl pro gól klíčový, řekl útočník

„Ještě to nebylo takové, jak bychom si představovali. Soupeř nám v některých pasážích zavářel. Ale měli jsme tam i dobré věci, na těch budeme chtít stavět,“ pravil v rozhovoru pro ČT Masopust, který zaznamenal rozdílovou trefu na 2:1. V první půli perfektně načasovaný centrem vyzval ke gólu Schicka.

„Ten centr bych vypíchnul, byl klíčový. Šel mi krásně do běhu i do kroku, šlo mi to hezky na levou. Dal jsem to pak k tyči,“ líčil pak autor první branky. „V první půli jsme bohužel nedali víc než jeden gól,“ litoval Schick.

Šance byly, například Jakub Jankto se dvakrát řítil na albánskou bránu, ani jednou neskóroval. „Po první půli jsme mohli vést třeba 3:0, místo toho to bylo 1:1, ale věřím, že góly přijdou,“ podotkl Masopust.

Albánci vyrovnali exkluzivní ranou Sokola Cikalleshiho. „Trefil to asi jako nikdy,“ uznal Čelůstka. „Inkasovaný gól nás mrzí, možná jsme měli rychleji reagovat, stopnut si před balon, aby nemohli rychle rozehrát,“ přemítal stoper Sparty.

Nastoupil ve dvojici s Tomášem Kalasem, propíraná pozice tentokrát nebyla slabým místem českého týmu. „Myslím, že nám to fungovalo,“ pochvaloval si Čelůstka, který v závěru upravil na 3:1. „Možná šlo pár balonů rozehrát líp, ale myslím, že to bylo lepší než v Itálii. Tam jsme si nedali balon vůbec,“ dodal. „Kluci souboje dobře uhráli,“ viděl Masopust.

Čelůstka v Itálii střídal kvůli zdravotním problémům, proti Albánii vydržel, i když po jednom ze soubojů utrpěl menší šrám. „Věřím, že to nebude nic vážného. Soupeř mi brnknul o achilovku, kterou mám trochu bolavou. Ale doufám, že půjdu hned normálně do tréninku,“ přál si český obránce.

Parta trenéra Jaroslava Šilhavého se před vykročením do mistrovství Evropy povzbudila výhrou. „Je to důležité. Vítězný zápas je vždy dobrý na pozitivní myšlení. Je to dobrý výsledek,“ cenil si Čelůstka. „Jsem rádi, že jsme se naladili na vítěznou vlnu, doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přidal Masopust.