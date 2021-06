EURO v letadle: týmy čekají tisíce km. Expert řekl, kdy Čechům dojdou síly

Kolik toho týmy na EURO nacestují? Letový plán jednotlivých reprezentací naleznete v GALERII. V jednom městě hrají Nizozemsko, Itálie, Dánsko, Anglie, Německo a Španělsko.

Jak budou jednotlivé týmy létat na EURO • Foto Deník Sport

EURO rozeseté po celé Evropě přináší spoustu nalétaných kilometrů během pár dní. Podobnou porci polykají profesionální tenisté či hokejisté. Právě s nimi Petr Routner dlouhodobě spolupracuje. Jak podle uznávaného fyzioterapeuta bude vypadat regenerace jednotlivých týmů? Češi, kteří navíc budou létat na Ostrovy z Prahy, si podle něho vybrali Černého Petra. „Únava se bude kumulovat a může nás dohnat,“ varuje muž, jenž pracuje i s fotbalisty Dukly.

Jak se vám zamlouvá evropský šampionát, kde týmy musí poměrně dost přelétávat?

„Pokud sportovec nepřelétává časová pásma, v zásadě to problém není. Navíc pokud jsou sportovci na časté létání zvyklí. Spíš vidím problém v tom, když je let v den utkání. Hráčům se naruší cyklus denní rutiny. Ne každý se v letadle vyspí. Na psychiku to má poměrně negativní vliv.“

Češi absolvují během osmi dnů přibližně šest letů. Jak se to bude projevovat na únavě?

„První i druhý let by měly být v pohodě. Bude záležet i na výsledcích. Ale velké negativum je, že se únava bude kumulovat a právě před třetím zápasem by se mohla projevit a mohly by nám dojít baterky. Pokud by na tom byly všechny týmy stejně, je to OK. Ale takhle to vypadá, jako by si Češi vytáhli Černého Petra, protože budou mít jiné podmínky než ostatní země.“

Fotbalisté během sezony lítají maximálně jednou týdně, někteří třeba vůbec. Nebude to šok z hlediska regenerace?

„Bude to pro ně extrém. Regenerace při častém létání není bůhvíjaká, ale dá se urychlit. Rozhodně bych se zamyslel nad výběrem letadla. Tým určitě poletí speciálem, do kterého se mohou vzít chladící kalhoty, což urychluje regenerační složku. Komfortní podmínky na palubě budou zásadní. Jestliže se nebudou hráči moct natáhnout, nebude to zrovna ideální. Důležité bude mít i dobře nastavenou stravu, což může být v letadle také problém.“

Hráči jsou po sezoně, měli sotva týden dovolené. Stačí to?

„Spíš bych se jí vyhnul. Rozumím tomu, že jindy než po sezoně evropský šampionát hrát nejde, ale řada hráčů na to bude reagovat specifi cky. Uvedu příklad – atlet, když se chystá na olympijské hry, směřuje všechnu přípravu k nim. Je to pro něj vrchol. Podá maximální výkon a tělo mu vypne. Dost často se stává, že hned druhý den onemocní. To samé mají cyklisté, když dojedou například Tour de France. Tři týdny jedou naplno, mají vrchol sezony, dojedou do Paříže a tělo se pak chová úplně jinak.“

Takže pauza spíš uškodí?

„Pro tělo je rozhodně lepší jet celou dobu v zápřahu než mu dát mezi zátěží týden volno. Řada hráčů končila pozdě. Jsou dobití fyzicky i psychicky a je velká pravděpodobnost, že jim tělo bude vypovídat službu. Vůbec bych se nedivil, kdyby po prvních zápasech na EURO přicházela svalová zranění. Důležitá je v tomhle činnost fyzioterapeutů. Kondiční trenéři jsou na soustředění v podstatě jen pro legraci, když to řeknu hodně odlehčeně.“