Co ukázali Češi: skvělá pravá strana, vyřešená sestava a emoce u laviček

Vladimír Coufal vyvolal strkanici po střetu s trenérem Albánie Edoardem Rejou • FOTO: Michal Beránek / Sport Poslední test mají za sebou, teď už hurá na Skoty! Co Čechům ukázala vítězná generálka proti Albánii? Spoustu důležitých poznatků, ať už pozitivních či negativních. Zdá se, že klíčová věc – tedy základní sestava – je narýsovaná. Chtělo by to však probudit záložníky, kteří by měli být tahouny. Jde o jeden ze zásadních úkolů pro realizační tým do pondělního ostrého startu.

Bez chyb to nebylo, ale otazníky (asi) vyřešeny Stále je český tým vzadu dost zranitelný, to bez debat. Však taky Albánie mohla dát více než jednu branku, šancí na to měla dost. Ale vypadá to, že poslední otazníky sestavy, to znamená stoperská dvojice a brankář, jsou vyřešeny. Jaroslav Šilhavý to ještě nechtěl říct, ale rýsuje se gólmanská jednička Tomáš Vaclík a střed obrany ve složení Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas. „Zvládli to skvěle,“ chválil je trenér. Čelůstkovi zvedne sebevědomí i gólová hlavička, pro Kalase je zase fajn zjištění, že po zranění zvládl kompletních devadesát minut a nebál se konstruktivní rozehrávky. Vaclík defenzivu dirigoval, jen je třeba najít přijatelnou míru rizika při soupeřově presinku. Čeští stopeři Tomáš Kalas a Ondřej Čelůstka slaví gól druhého jmenovaného • Foto Reuters

Přítomnost dvojice S S je zkrátka znát Kdekdo se divil, že Tomáš Souček s Patrikem Schickem nefigurovali v základní sestavě proti Itálii a šli do hry až ve druhé půli. Teď už v úvodní jedenáctce nechyběli a jejich přítomnost byla znatelná. Ne že by to byl ze strany nejdražších plejerů nároďáku nějaký koncert či show, ale je rozdíl, když na hřišti jsou. Všímají si jich protihráči, rostou vedle nich spoluhráči. Souček se hned ze startu dvakrát objevil v dobré střelecké pozici, vzápětí vysunul do gólovky chytrou kolmicí Jakuba Jankta. A Schick je prostě střelec. Masopustův oblouček nenapálil zběsile nártem do dvanácté řady, ale s rozmyslem placírkou, byť mu možná trochu skočila na holeň, přesně k tyči. Umí. Čeští fotbalisté slaví gól Patrika Schicka v generálce proti Albánii • Foto Sport / Michal Beránek

Masopust totálně zastínil Jankta Jakub Jankto trhal obranu sprintovými náběhy zleva i zprava, jenže to hlavní – produktivita – zatím vázne. Nejen Jaroslav Šilhavý čeká od opory Sampdorie Janov kanadské body, kvalitu i sebevědomí na to JJ bezesporu má. Role lídra se šikovný levák nezříká, nadstavba však zatím nepřichází. Zazdil dvě tutové gólovky a nechal se zastínit kolegou na druhé straně. Lukáš Masopust totiž končil bilancí jedné parádní asistence, když obloučkem našel Patrika Schicka, a jedné trefy, když zaskočil brankáře rychlou a přesnou ranou o tyč. Pokud byly pochyby o slávistově místě v základu, už nejsou. Těžko si „Maso“ svou pozici před EURO mohl upevnit lépe. Pravdou je, že mu výrazně pomohl výborný Vladimír Coufal. Jejich souhra opět skvěle fungovala. Bravo! Lukáš Masopust v obležení albánských reprezentantů • Foto Sport / Michal Beránek

Žádné leklé ryby, pořádné emoce! Levý bek Jan Bořil jako jeden z hlavních důvodů výprasku v Boloni označil komunikaci. „Nikdo nikomu nic neřekl, byli jsme ticho, teď už to bude lepší,“ slíbil před Albánií. A opravdu, emoce u Čechů byly konečně znát, což je dobrá zpráva, protože je třeba se před mistrovstvím naladit na válečnou notu. Nejdříve Šilhavého hochy tak vehementně naštval ostrý faul na Lukáše Masopusta, že se ve středu hřiště strhla strkanice. I dobrák Tomáš Souček, zastávající se parťáka, dostal za protesty žlutou kartu. Vladimír Coufal zase o chvíli později naštval albánskou lavičku, když nezastavil svůj nekoordinovaný pohyb a nechtěně na zem rukama povalil 75letého trenéra Edoarda Reju, jenž se mu nešikovně postavil do cesty. Vznikla mela číslo dvě, kterou uklidňoval i Rejův kolega Jaroslav Šilhavý. Coufal se pak několikrát kouči omluvil na place i na twitteru. Tomáš Souček po strkanici viděl žlutou kartu • Foto Michal Beránek / Sport