Kalas o spolupráci s Čelůstkou: Důvěra je důležitá. Nesuďme hráče podle gest

Je zdravý a míří do základní sestavy národního týmu. Tomáš Kalas by měl utvořit stoperskou dvojici s Ondřejem Čelůstkou na mistrovství Evropy, tedy minimálně ve vstupním duelu v pondělí proti Skotům. „Proti Albánii jsme ale viděli, že je spousta věcí, které můžeme vylepšit,“ upozornil kapitán druholigového anglického Bristolu.

Na Ostrovech, kde Češi odehrají základní skupinu, léta působí. Obránce Tomáš Kalas se tam cítit jako doma. Atmosféru prvního zápasu proti domácímu Skotsku ale mohou vyhecovat vzpomínky na střet Slavie proti Rangers v Evropské lize a incident mezi Ondřejem Kúdelou a Glenem Kamarou...

Události i následky toho zápasu jistě dobře znáte. Myslíte, že vznikla nevraživost mezi oběma zeměmi?

„Těžká otázka, protože každý má jiný názor, na což má podle mě plné právo. Hraju za Česko, a ačkoliv Skotové na to mohou koukat jinak, nikdo z nás nepodporuje rasismus. Nic na tom nemění fakt, jestli před zápasem poklekneme, nebo ne. Chci jasně říct, že my všichni odsuzujeme rasismus, nemá podle nás místo ve fotbale. Každý by tuhle iniciativu měl podporovat podle vlastního úsudku. Pokud to někdo vyjádří tím, že poklekne, je to jeho volba. Pokud ne a vyjádří se jinak, je to také jeho volba. Nemyslím si, že by lidé měli hráče posuzovat podle toho, jaké gesto udělají na hřišti.“

Prostředí na Ostrovech dobře znáte. Bude to pro vás výhoda?

„Pro mě je to asi nejlepší los, jaký mohl být. Cítím se na Ostrovech jako doma. Znám některé hráče, čímž to pro mě bude možná jednodušší a ostatním třeba i něco budu moct poradit. Ale čekají nás těžké zápasy, v tomhle ohledu je jedno, kde hrajeme.“

Berete první zápas proti Skotsku jako klíčový pro postupové ambice?

„Klíčový bude každý. Vzhledem k tomu, že se dá postoupit i ze třetího místa, bude se hrát až do konce skupiny. Ale první utkání je specifické v tom, že vás může nakopnout do celého turnaje. Kdybychom měli po prvním zápase tři body, hned by se nám lépe dýchalo. Takže ano, první duel bude o něco klíčovější než ty ostatní klíčové.“

Měl jste lehké zdravotní problémy. Jste zcela v pořádku?

„Jsem. Devadesát minut proti Albánii by bylo těžké zvládnout, kdybych v pořádku nebyl. Najížděl jsem zpátky do tréninkového procesu, měl jsem zatuhlý sval, který povolil. Naštěstí se vše odhalilo včas. Kdybych nastoupil proti Itálii, byl by to risk, s Albánií už ne.“

A zápas vám vyšel, trenérský štáb si vaši spolupráci s Ondřejem Čelůstkou ve stoperské dvojici pochvaloval. Cítíte důvěru?

„Důvěra je důležitá. Ale na hřišti jsme viděli, že je spousta věcí, které můžeme vylepšit. Ať už hlediska nás obránců, nebo celého týmu. Je sice pěkné, že jsme byli pochválení, ale sami víme, že spoustě situací včetně gólu se dalo zabránit. Když na sebe budeme tvrdí, zkoumat chyby a snažit se je napravit, bude to lepší a lepší.“

Jak moc podle vás ztratí EURO na kouzlu, když budete pořád na cestách a v izolaci?

„Já na EURO nikdy nebyl, takže ať ten turnaj bude jakékoliv, je pro mě jiný a představuje pro mě důvod, proč fotbal hraju. Kdyby se hrálo jen v jedné zemi a my v ní měli kemp, atmosféra by byla ještě lepší. Ale nedá se nic dělat, aspoň jsme doma. Máme všechno připravené podle našich potřeb a nemusíme na nikoho jiného spoléhat.“