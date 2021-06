EURO? Pro fanouška noční můra, říká Čech. Lídr Souček, Hložek jako Baroš?

Před pěti lety jste byl v plné přípravě na EURO coby hráč. V čem je to dnes pro vás jiné a jak sledujete dění v českém týmu před turnajem?

„Za sebe musím říct, že celý formát EURO bez pandemie se mi nelíbí. EURO a jeho kouzlo bylo v tom, že se turnaj konal v jednom, maximálně ve dvou státech, které jsou vedle sebe. Bylo to jednodušší na cestování hlavně pro fanoušky, pro které se fotbal hraje. Atmosféra pak byla úplně jiná, fanoušci se scházeli na jednom místě, byla tam skvělá atmosféra a interakce. Takhle je to pro fanouška noční můra, některé skupiny to mají ještě horší, než je ta česká, jsou tam obrovské přelety.“

Ztratí tím EURO své kouzlo?

„Od začátku nejsem příznivcem tohoto formátu. Fotbal se hraje pro lidi, jak jsem říkal, pro ně to bude noční můra s cestováním na zápas. Když pomineme pandemii a vrátí se to do normálu, takový formát bude fanoušky zabíjet. Tým může hrát ve vyřazovacím pavouku jednou v Dublinu, podruhé v Petrohradu, vzdálenost je obrovská. Když někdo nemá zajištěný lístek, ubytování a cestu, je to pro fanoušky hrůza. Fotbal se hraje pro fanoušky, tenhle formát pro ně určitě není. Krása turnaje byla tom, že na jednom, dvou místech se sjela celá Evropa, probíhalo zde mezi fanoušky hecování a bylo to úplně něco jiného.“

Ovlivní tohle český tým?

„Pandemie všechno změnila. Ale v přípravném kempu je jedno, zda jsou hráči ve Skotsku, nebo v Praze, stejně budou přelétávat na každý zápas. Pro ně to moc velkou roli nehraje, jedinou výhodu by měli asi na první zápas proti Skotsku, kam by to měli kousek autobusem. Na všechny další zápasy stejně poletí. Jestli hodinu z Edinburghu, nebo hodinu čtyřicet z Prahy, to nehraje žádnou roli.“

Jaké jsou šance Šilhavého výběru?

„Turnaj bude specifický v tom, že je to jiný formát, je pandemie, někde budou fanoušci, někde ne. To může hrát roli. Hodně napoví první zápasy, v jakém rozpoložení jednotlivé týmy začnou. Některé výsledky v přípravách mohou být překvapivé, ale hodně se tam točí hráči, někteří trenéři ještě hledají složení sestavy. Na výsledky v přípravě bych moc nekoukal, na turnaji to bude o něčem jiném. Favoriti budou pořád stejní. Francie, Anglie, Itálie a Německo, které hraje poslední šampionát po patnácti letech pod trenérem Löwem, určitě se s ním budou chtít rozloučit kvalitním turnajem. Chorvaté mohou být černým koněm turnaje.“

Tím se dostáváme ke skupině, kde bude český tým.

„Češi mají ve skupině dva týmy, co mohou jít daleko, čeká je těžká práce. Výhoda může být, že do žádného zápasu nejdou jako favorit. V posledních zápasech si navíc vyzkoušeli, že třeba s Anglií se dá hrát, dokázali ji porazit v Praze. Při výborném výkonu s Belgií se ukázalo, že pokud zápas sedne a sejde se to, dá se porazit každý. Tým je složený z hráčů, co měli vesměs úspěšnou sezonu v klubech, slávisté měli výborný rok, vyhráli ligu. Kluci v Anglii s West Hamem (Coufal, Souček) zažili něco podobného, prosadili se do základní sestavy a prakticky pořád nastupovali. Nerad bych zapomněl i na ostatní. Věřím, že tým může být dobře připravený a zúročí to už v zápase proti Skotsku. Budou muset vyhrát, aby mohli překvapit jednoho z dalších soupeřů a možná jim pak body budou stačit na postup.“

Může být tím pravým lídrem týmu Tomáš Souček?

„Lídrem už byl ve Slavii. Díky své povaze, pracovitosti a tím, že se mu dařilo, i ve West Hamu pochopili, že k nim přišla posila, co jim může pomoct. Do týmu zapadl fotbalově i lidsky, to hraje velkou roli. Proto měl výbornou sezonu. Jeho způsob hry, kdy toho hodně naběhá a je velmi nebezpečný do standardek, to West Hamu pomohlo.“

Dáváte si na něj speciálně pozor i v Chelsea, když nastupujete proti West Hamu?

„Každý tým, co nastupuje v Premier League, se v přípravě věnuje standardkám. On je jedním z hráčů, na které si musí tým dávat pozor. Je silný, co se týká výběru místa.“

Napadá mě ještě jedno jméno z českého týmu, Adam Hložek. Může být novým Milanem Barošem?

„Člověk si nemůže nevšimnout hráče, který v jeho věku patří do kádru Sparty a daří se mu střelecky v domácí lize. Potkalo ho zranění, což ho v sezoně na nějaký čas vyřadilo. Jeho předností je zakončení, na hráče jeho věku při něm ukazuje úžasný klid. Efektivita u něj je relativně veliká, to v takovém nízkém věku nebývá úplně garantované. Naposledy na tom takhle v jeho věku byl ve Spartě Tomáš Jun. Jeho zakončení ve vápně je excelentní. Záleží jen na něm, když dostane šanci, jak ji chytne. Česká ligová scéna a mistrovství Evropy je velký rozdíl v kvalitě a způsobu hry. Ukázal, že talent má a vůli zlepšovat se taky. Na EURO může navázat na Milana Baroše v tom, že by se mohl střelecky prosadit. To ale platí i na ostatní hráče vepředu. Matěj Vydra má zkušenosti z Premier League, vydařily se mu poslední měsíce, dostával víc prostoru. V konkurenci Patrika Schicka a Krmenčíka nemůžeme zapomenout ani na Tomáše Pekharta, v Polsku nastřílel neskutečný počet gólů. Trenéři mají v útoku na výběr.“

Ovlivní výkony hráčů přísná covidová bublina?

„Samozřejmě to bude hrát roli. Některým to vadit nebude, pak budou ti, co jim to vadit bude a budou se s tím hůř vyrovnávat. Nedokážu si představit sebe, jak sedím na pokoji a půjdu jen na vycházku před bránu hotelu, kde si člověk sedne na čerstvý vzduch, to by po mě bylo složité. Jsem celý den aktivní, dělal jsem to tak i jako hráč. Nejsem typ, co by seděl na jednom místě, koukal na televizi, do knížky a do počítače. Záleží, jak moc realizační týmy dokážou vytvořit zábavu v rámci bubliny, aby se hráči rozptýlili.“

Může zápas na Ostrovech proti Skotsku ovlivnit kauza Kúdela?

„Tím, že se to stalo v zápase Slavie proti Rangers, se to týká jen jejich fanoušků. Na zápase národního týmu jsou také fanoušci ostatních týmů, většinou se věci z klubů nepřelévají do reprezentace. Je to mistrovství Evropy, určitě budou skotští fanoušci tlačit svůj tým, je to obrovská výhoda mít podporu domácího publika na mistrovství Evropy a určitě toho budou chtít využít. Ale jak jsem říkal - nemyslím si, že kauza ze zápasu Evropské ligy by měla nějakým způsobem ovlivnit utkání národních týmů.“

Chápete, že s českým týmem na EURO necestuje po těžkém zranění Ondřej Kolář?

„Tohle je hodně osobní záležitost. Takové zranění a návrat je psychicky náročný. Ondra to zvládl výborně, jak se vrátil ve Slavii, ukázal, že má vnitřní sílu a vyrovnal se s tím. Když se přihodí zranění v takovém měřítku, nechává to následky na tělo a psychiku, když se pak hráč vrací, je tam hodně neznámých. Zda tělo bude reagovat stejně, nebo tam bude trošku strach. K tomu hrajete najednou s helmou, v ní se jinak vnímá prostor a zvuk během zápasu, to přidá na stresu, Pokud cítí, že kvůli tomu je po dlouhé sezoně správné vynechat reprezentaci, je to jedině dobře. V případě takového zranění hlavy musí člověk poslouchat své tělo a nechat ho odpočinout, když cítí, že je to potřeba.“