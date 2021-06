Souček: správný lídr, co chce zlato. Je jako vojevůdce z filmů, žasne Lička

Když před dvěma a půl lety poznával po nástupu k týmu hráče, cítil reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý, že v něm nejsou lídři typu Pavla Nedvěda. „Ono se to mezi kluky vyprofiluje,“ konstatoval tehdy stavitel národního mužstva. Byl dobrým prorokem. Teď má v kádru osobnost, o kterou se může kdykoliv opřít a kterou respektuje i slovutná Anglie. Záložník Tomáš Souček potáhne Česko na EURO, do nějž vstoupí v pondělí proti Skotsku, vstříc úspěchu. Nebojí se říct, že chce zlato. V zamčené části článku najdete i rozhovor se zkušeným trenérem Vernerem Ličkou, který popisuje, čím středopolař vyniká.

Server goal.com vybral sto hráčů, které na mistrovství Evropy stojí za to sledovat. Z Čechů mezi nimi figuroval jediný: Tomáš Souček. Záložník West Hamu je hlavní tváří českého týmu. Když se o partě trenéra Jaroslava Šilhavého píše v zahraničí, většinou se rozebírá právě šestadvacetiletá věž z West Hamu.

„Pro český celek je klíčový. Je silný, dobře brání, je nebezpečný vepředu, dokáže skórovat i bránit při standardních situacích,“ představil ho například agentuře Reuters kouč reprezentační devatenáctky David Holoubek.

Souček bere, že ho každý bedlivě sleduje. Ví, že fanoušci na něj budou zvědaví a hodnotit jeho výkony. Počítá s tím, že soupeři se na něj zaměří. „Připravený na to jsem. Už to není jen v národním týmu, ale i ve West Hamu. První půlrok o mně nikdo nevěděl, ale celou uplynulou sezonu už bylo znát, že jsem dal pár gólů. Cítil jsem, že se na mě týmy víc připravují, soupeři křičí, když chodím do vápna a další věci. Teď to bude podobné,“ přemítal během přípravného kempu v Itálii.

Hlavně se očekává, že povede národní tým. Že půjde výkony i chováním příkladem. Že bude hlavní osobností, tahounem, byť kapitánskou pásku bude nosit Vladimír Darida. „Jsem hecíř, co se snaží pomoct ostatním,“ řekl o sobě.

„Je to správný lídr. V Anglii se chytnul, přenáší si to i do nároďáku. V něm má nějaké slovo. Na hřišti je vidět, že to hodně hecuje. Kluci ho berou taky úplně jinak, vidí, že se v Anglii prosadil,“ vycítil záložník Josef Hušbauer, bývalý Součkův spoluhráč ze Slavie.

Chová se pořád stejně

V Edenu mohl dobře pozorovat, jak jeho mladší kolega ze středu zálohy