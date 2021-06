Češi očima Soukupa: Beci jsou předností, žasne nad střelbou Součka

Co čeští hráči umí? Kde jsou nejsilnější? A kdo má kde rezervy? Zkušený trenér Miroslav Soukup, jenž mimo jiné vedl reprezentační dvacítku Česka i Egypta či výběry Jemenu a Bahrajnu, rozebral očekávanou základní sestavu českého týmu pro mistrovství Evropy.

Tomáš Vaclík brankář, 32 let, FC Sevilla „Je pravda, že od března toho moc neodehrál, ale nemyslím si, že brankář zapomene chytat. Nebyl zraněný, normálně absolvoval tréninkové zatížení, proto si myslím, že připravený bude. Zkušenosti z mezinárodních zápasů má z českých brankářů největší, v tom vidím pozitivum. U brankáře jsou dnes důležité rozhodovací schopnosti, to znamená, jak umí vyhodnocovat situace, jestli a kdy vyběhnout. Svým chováním v šestnáctce by měl pomoct, je dostatečně zkušený. Střel, které musí fyzicky chytat, je málo. Poslední zápas s Albánií ukázal, že hra nohou nepatří mezi jeho silné stránky. Nedisponuje ani takovými výškovými parametry, má pod 190 centimetrů, špičkoví brankáři na světě mají kolem dvou metrů. V tom může mít trochu hendikep při standardních situacích. Ale myslím, že bude jedničkou.“

Vladimír Coufal a Jan Bořil pravý obránce, 28 let, West Ham levý obránce, 30 let, Slavia „Typologicky jsou si hodně blízcí. Byli vychovávaní v agresivním, náročném a dynamickém způsobu hry. Jsou krajními obránci, kteří celý zápas běhají po lajně na osmdesáti metrech. Oba jsou velmi dobře fyzicky disponovaní, odolní ve fyzických kontaktech, důrazní a agresivní v osobních soubojích. Jsou dostatečně rychlí, aby tuhle pozici zvládali jak při bránění, tak ve hře dopředu. Jako malé negativum se možná může jevit výška, nejsou tak velcí, mají trochu problémy v hlavičkových soubojích v obranné fázi, ale umí to nahradit důslednou, precizní osobní obranou a nepříjemnou hrou do těla. Neustále se nabízejí, pohybují se, takové chování je u krajních obránců nezbytně nutné. Potřebujete mít typ hráče, který nebude přemýšlet o tom, jestli má do náběhu jít, nebo ne. Když ta situace nastane, běží tam a nepřemýšlí, jestli může dostat přihrávku. Někteří hráči si řeknou, že když třikrát nedostali balon, počtvrté už dopředu nepoběží, a to je přesně ta situace, ze které by dali třeba gól. Tihle dva to nedělají. Když se prostor otevře a hra směřuje dopředu, tak tam prostě běží. Ví, že může být jen jedna situace za zápas, ale tou ho mohou vyhrát. Oba prokázali velmi vysoké kvality v reprezentaci i v evropských pohárech, Coufal to teď navíc ukazuje ve West Hamu, udělal obrovský progres. Nastupuje proti výborným soupeřům, potkává se s nejlepšími hráči na světě, tím roste jeho kvalita, odolnost a sebevědomí. Myslím, že to může být jeden z našich nejsilnějších postů. Můžeme být pyšní na to, že máme takové dva velmi dobré krajní obránce, kteří jsou schopní hrát moderním způsobem dopředu a dostávají se do zakončení jako falešná křídla.“

Ondřej Čelůstka stoper, 31 let, Sparta „V kvalifikaci odehrál nejvíc zápasů. Jeho výhodou je, že je sehranný s ostatním. Hrál před brankářem Vaclíkem, za zálohou, kde byl Souček s Králem, hrál po boku krajních obránců. Postavou a způsobem hry je výborným soubojovým hráčem, dlouhodobé statistiky ukazují, že jednou z jeho nejsilnějších stránek jsou vzdušné souboje, obranné i útočné, což jsme se přesvědčili proti Albánii, kdy dal gól. To je důležité, protože v každém týmu potřebujete mít minimálně čtyři dobré a silné hlavičkáře. Občas se mi zdá, že dělá taktické chyby. V tom, jak někdy vystupuje s útočníkem, jak se chová v obranné fázi. Někdy hodně couvá do šestnáctky, nebo se naopak nechá vytáhnout vysoko s útočníkem a pak se nestačí vrátit do pozice. Nemá nejpřesnější přihrávky na střední a delší vzdálenost, úspěšnost přihrávek do zálohy má daleko větší, což je důležitější.“

Tomáš Kalas stoper, 28 let, Bristol „Byť je pravák, je výhodou, že je zvyklý hrát zleva. Souhra s Čelůstkou může být horší, protože spolu tolikrát nenastupovali. Je dynamičtější a rychlejší než Čelůstka. Není tak vysoký, ale má výborné odrazové schopnosti, kterými disponuje díky své atletické minulosti. Umí vyhrávat osobní souboje, v těch vzdušných má skoro osmdesátiprocentní úspěšnost. Tyhle přednosti jsou velmi důležité při obranných i útočných standardních situacích. Je lepší v rozehrávce z pozice stopera, ale středně dlouhé přihrávky nemá tak přesné. Největší slabinu u něj vidím v driblinku s míčem. Když chce vyvézt balon nebo někoho obejít, může to být riziko, i když trenéři většinou nechtějí, aby se stopeři pouštěli do individuálních akcí. Chodí také často do skluzů a podobných zákroků, může tak hrozit penalta nebo standardní situace. Na druhou stranu chceme, aby obránci hráli agresivně.“

Tomáš Souček střední záložník, 26 let, West Ham „Měl fantastickou sezonu ve West Hamu. V Anglii hrají ve středu zálohy špičkoví hráči, konkurence je obrovská. Posbíral daleko víc zkušeností než ve Slavii. Má obrovský běžecký a herní potenciál, hraje box to box, umí velice dobře vykrývat prostory, číst hru. Velmi často se dostane do šestnáctky a umí vstřelit branku, to je možná jeho největší deviza a jeden z důvodů, proč do Anglie šel. Dobrých defenzivních záložníků se dá sehnat hodně, ale mnohem méně těch, kteří umí dát branku. Zajímavé je u něj zakončení. Nečekal bych, že střední (defenzivní) záložník bude mít v zakončení takovou přednost. Dlouhodobě jde osmdesát procent jeho střel na branku, i proto vykazuje takovou produktivitu. Postavou je předurčený k tomu, aby vyhrával souboje. Všechny parametry má velmi dobré.“

Alex Král střední záložník, 23 let, Spartak Moskva „Udělal za poslední dva roky obrovský skok. Má některé velmi podobné vlastnosti jako Tomáš Souček. Není to hráč, který by byl jen defenzivní. Umí číst hru, pohybuje se od šestnáctky k šestnáctce. Stejně jako Souček dokáže podpořit ofenzivu. Má dobrou atletickou postavu, je rychlejší, dynamičtější oproti Součkovi. Umí soupeře obejít nebo přesprintovat, rozdat míč na krátkou i delší vzdálenost, zklidnit hru. Je výborný v presinkovém chování. Tím, jak je rychlý a dynamický, se dokáže rychle dostat k protihráči. Po zisku míče umí velmi rychle podpořit útočnou fázi, tam je hrozně platný. Myslím, že se trochu vyhýbá zakončení ze střední vzdálenosti, v zakončení není tak úspěšný jako Souček. Je důležité, že hraje kvalitní soutěž (ruskou ligu), v jednu dobu byl i nejvytíženějším hráčem.“

Lukáš Masopust pravý záložník, 28 let, Slavia „Mohlo by se zdát, že je překvapením v sestavě, ale ve Slavii ukázal své schopnosti, trenér Šilhavý ho pravidelně využívá. Mezi jeho přednosti patří dynamika, sprinterské schopnosti, není líný opakovaně nabíhat, je silný v presinkovém chování, dokáže velmi rychle napadat hráče s míčem. Je ochotný vrátit se s hráčem až do obranného pásma. Zároveň dobře ovládá rychlé protiútoky. Minusy? V některých situacích je zbrklejší při zakončování, chybí mu víc klidu. Ale myslím, že se to zlepšuje. Ukázal to i teď proti Albánii, kdy přihrál na gól a pak branku i dal. Myslím, že mu to mohlo psychicky pomoct. Je velmi vhodný typ na tenhle post v případě, že budeme hrát se silným soupeřem a jako křídlo se nedostane tolik k míči. Potřebuje být odolný, aby pořád pracoval a věřil, že přijde jedna dvě šance. On přesně takový je.“

Vladimír Darida střední záložník, 30 let, Hertha Berlín „Typově je trochu jiný hráč než Král se Součkem. Teď ho trenér Šilhavý využívá jako podhrotového hráče, v Hertě někdy dokonce hraje i druhého útočníka. Má obrovský běžecký potenciál, fyzicky je velmi odolný. Umí dobře doplnit útok, je rychlý, má rychlé sprintové náběhy za obranu. Nepřemýšlí, jestli má do té situace běžet, nebo ne, věří, že se k němu může míč dostat. Nemá velké výpadky ve hře. Oplývá zkušenostmi, proto třeba dokáže přečíst situaci, když se Král nebo Souček dostanou do šestnáctky, a vrátit se za ně. Dává velmi dobré křížné balony, nebojí se střílet ze střední vzdálenosti, má docela dobrou střeleckou úspěšnost. Nejde si pohodlně pro balon, ale je ochotný sprintovat za obranu. Je komplexním a vyváženým hráčem s dobrými morálními vlastnostmi. Dobrý kapitán.“

Jakub Jankto levý záložník, 25 let, Sampdoria Janov „Velmi kvalitní hráč. Co se týče rychlosti, dynamiky, presinkového chování, rychlých protiútoků, je hodně podobný Masopustovi. Oproti němu je silnější v individuální práci, obcházení jeden na jednoho, herní kreativitě. Myslím, že v tomhle směru je na tom daleko líp, dodá individuální nadstavbu, technicky je lepší, je schopnější dát gól. Statistiky ukazují, že umí hrát v lajně, dávat dobré pasy do šestnáctky, umí se dostat dovnitř pokutového území, má kvalitní levačkou. Pro soupeře je nepříjemný pohyblivostí a ovládáním míče. Slabiny? Při obranných standardních situacích. Pokud by měl individuálně bránit hráče, myslím, že v tomhle je trošku lechtivější. Nemusí být tak pozorný a důsledný. Na druhou stranu ofenzivní standardní situace umí dobře zahrát.“