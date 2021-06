Eriksen poprvé promluvil po kolapsu: Chci to pochopit. Mourinho plakal

V tu chvíli jako by se zastavil čas. Vše utichlo a přítomní jen s napětím, a slzami v očích, sledovali počínání zdravotníků. Kolaps dánské hvězdy Christiana Eriksena zasáhl utkání proti Finsku (0:1) na EURO. Vše naštěstí dopadlo dobře, záložník je živý a nyní má jasný cíl: „Chci pochopit, co se stalo,“ uvedl Eriksen v prohlášení skrz svého agenta pro italský deník Gazzetta dello Sport.

Začátek 43. minuty utkání mezi Dánskem a Finskem už bude navždy spojen s děsivým kolapsem domácího Christiana Eriksena. Ten se nikým neatakován z ničeho nic sesunul na trávník kodaňského stadionu. Bleskově byli přivoláni zdravotníci, kteří se stali hrdiny evropského šampionátu. I díky jejich včasnému zásahu, který zahrnoval i masáž srdce, hvězda Interu Milán přežila. Po minutách nejistoty, kdy byl Eriksen odnesen na nosítkách ze hřiště, přišla pozitivní zpráva: je stabilizovaný a podstoupí řadu vyšetření v nedaleké nemocnici.

„Měl zástavu srdce. Byl prakticky mrtvý. Ani nevím, jak se nám ho podařilo vrátit zpět na svět. Vše se seběhlo tak rychle. Nevíme, proč k tomu ale došlo,“ prohlásil lékař dánského týmu Martin Boesen, který vzhledem k tomu, že není kardiolog, nechtěl zacházet do větších podrobností.

V pondělí ráno poskytl první prohlášení i sám devětadvacetiletý záložník. „Nevzdám to. Už se cítím lépe. Ale chci pochopit, co se stalo. Chci každopádně všem poděkovat za to, co jste pro mě udělali,“ uvedl Eriksen skrz svého agenta pro italský deník Gazzetta dello Sport.

„Musí si teď odpočinout. Je s ním jeho partnerka a rodiče. Zůstane pod dohledem, každopádně ale chce podpořit své spoluhráče proti Belgii,“ doplnil hráčův agent.

Opora dánské reprezentace byla v kontaktu i se spoluhráči, dokonce s nimi měla už vtipkovat. „Myslím, že se cítí hůř než já,“ měla pronést. Což potvrdil i dánský kouč Kasper Hjulmand, jenž prozradil i to, že Eriksen si z děsivého momentu mnoho nepamatuje. „Pokusíme se dát dohromady a hrát i za něj,“ dodal trenér.

Sobotní událost zasáhl značně i Eriksenova bývalého kouče z Tottenhamu Josého Mourinha. „Všichni udělali společně maximum, aby zůstal mezi námi, se svou rodinou, aby žil. Bylo to mnohem důležitější než fotbal, ale zároveň věřím, že to ukázalo i dobré hodnoty fotbalu. Láska, solidarita, rodinný duch. Nebylo to jen o jeho rodině, ale o fotbalové rodině,“ prohlásil portugalský trenér. „Modlil jsem se, plakal, ale kolik milionů lidí to udělalo po celém světě? Věřím, že mnoho, protože fotbal lidi spojuje,“ dodal.