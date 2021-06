Hornyák před skupinou smrti: Maďary nepodceňujte! Jak funguje výchova?

I postup do osmifinále ze třetího místa by byl pro Maďary obrovským úspěchem. Čekají je sice dva domácí zápasy v Budapešti na zaplněném stadionu, ale také soupeři z kategorie top: Portugalsko, Francie a Německo. Smrtící skupina F bude zajímat celou Evropu. Zsolt Hornyák (48), slovenský trenér maďarského vicemistra z Puskás Academy, však outsidera neodepisuje. „I bez zraněného Szoboszlaie mají kvalitu,“ říká bývalý kouč Liberce.

Mrzí ho, že se do závěrečné nominace na EURO kvůli zdravotním problémům nedostali jeho svěřenci. Na druhou stranu má však Zsolt Hornyák radost z toho, jak mu pod rukama výkonnostně rostou mladí odchovanci Puskáse. Možná budoucí hvězdy Maďarska.

Začněme však současností. Jaké mají Maďaři šance ve skupině smrti?

„Mohou být překvapením, protože dali dohromady celkem silné mužstvo. Osu týmu, ať už brankáře Gulácsiho, stopera Orbána, křídelníka Sallaie nebo útočníka Szalaie, mají z bundesligy. Kvalita nároďáku díky nim za poslední dobu stoupla, zbytek je dobře doplněný třeba o hráče z Turecka, Chorvatska nebo i z Ferencvárose či Videotonu. I my máme pár hráčů v širším kádru. Pak je ale samozřejmě otázkou, jak budou Maďaři vypadat v konfrontaci s těmi silnými soupeři. To úplně neumím odhadnout, ale určitě bych je nepodceňoval. Líbí se mi, že mají stabilizovaný tým.“

Díky italskému trenérovi Marcu Rossimu.

„Dal to dohromady. Pomohlo mu, že předtím pracoval v Honvédu, takže má o hráčích přehled. Většinou se snaží hrát systémem 3–5–2 nebo 5–3–2, zahušťuje obranu, na defenzivě si zakládá. Mužstvo si na to zvyklo, předvádějí opravdu zajímavý fotbal. Dobře se na to dívá.“

Navíc jim pomůže domácí prostředí a plná budapešťská Puskás Aréna s fanoušky na tribunách, viďte?

„Velké plus! Doma jim to jde, což ukázali i v klíčovém barážovém zápase o postup. S Islandem dlouho prohrávali, ale nakonec utkání v závěru otočili a vyhráli 2:1. Byl jsem v listopadu 2019 na slavnostním otevření při zápase s Uruguayí a ten stadion je fakt nádherný. Musí být radost tam hrát, atmosféra bude vynikající. Po roce, kdy lidé nemohli na fotbal, bude každý hladový. Hráči se těší, fanoušci budou jejich dvanáctým hráčem. A třeba jim to pomůže bodovat proti favoritům.“

Kvůli zranění jim nicméně chybí největší hvězda Dominik Szoboszlai z Lipska...

„Obrovská ztráta, protože to je velmi kvalitní hráč. Když byl kvůli zranění vyřazen z nominace, zavládlo strašné zklamání. Klub, jako je Lipsko, by samozřejmě svou hvězdu neposlal někam nedoléčenou, takže se to dalo pochopit.