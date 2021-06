Hřebík o Schickově trefě i potenciálu: V něčem je lepší než Ronaldo, ale...

Moc dobře ví, co Patrik Schick umí. Zkušený trenér Jaroslav Hřebík s útočníkem Leverkusenu pracoval v mládeži Sparty a zná jeho největší přednosti. „Levačku má famózní, prostě fantastickou. Před druhým gólem hned věděl, co udělá a věřil si, že to vyjde,“ chválil dvaasedmdesátiletý kouč v zápasovém studiu iSport TV parádní Schickovu trefu, která Česku při vstupu do EURO zajistila výhru nad Skotskem (2:0). A Hřebík věří, že reprezentace se nemusí bát ani v pátek Chorvatů.

Lepší vstup do turnaje si Patrik Schick snad ani nemohl přát. Nejdřív přesná hlavička před přestávkou, po pauze pak úžasný gól z velké dálky, který bez přehánění ohromil celý fotbalový svět.

„Patrik má obrovský potenciál. Je vysoký, rychlý, má silnou hlavu i vynikající levačku. Občas má fantastické sekvence. Někdy si řeknete, že tohle neumí ani Ronaldo. Jen by se měl ještě víc zapojovat do hry bez míče. Kdyby to dělal, hraje v úplně top světových klubech,“ říkal Hřebík o přestávce za stavu 1:0.

A úvod druhého poločasu mu bleskově dal za pravdu.

„Všichni hráči už v dorostu věděli, že si na Schickovu levačku musejí dávat pozor. Ten gól trefil přesně tak, jak chtěl. Vyšlo mu to,“ ocenil parádní druhou trefu Hřebík, aktuálně ředitel sparťanské mládeže.

O snadný kop přitom rozhodně nešlo. „Dát gól z tak obrovské dálky není vůbec jednoduché. Už před příjmem míče si Patrik musel zkontrolovat prostor a vědět, kde je brankář. On hned měl jasno, co udělá a věřil si, že to vyjde,“ doplnil Hřebík.

Výkon české útočné jedničky zaujal i druhého hosta studia, redaktora deníku Sport Pavla Hartmana. „Schick potvrdil to, co o něm víme. Je silný ve vápně a v poslední době navíc zesílil, nenechá se ze soubojů odstrčit. Při prvním gólu kolem něj byli dva obránci, on si ale dokázal se situací poradit,“ podotkl Hartman.

Hřebík si všiml taky hry Tomáše Součka. Záložník West Hamu sice na první pohled nebyl tolik vidět, zároveň ale odvedl spoustu důležité práce.

„Když se ptali Jindry Trpišovského, jakého světového hráče by si vzal do týmu, řekl, že by bral Součka. Vynechal Messiho, Ronalda… A já bych to řekl taky. Když jsem byl trenér, chválil jsem hráče, který se před gólem vůbec nedotkl míče, ale pohybem třeba uvolnil prostor. Každý má na gólu jiný podíl. Štítový záložník vám chrání oba střední obránce. Když je ve správném prostoru, ulehčí jim práci třeba o 50 procent,“ řekl Hřebík na Součkovu adresu.

Druhý duel ve skupině Češi hrají v pátek proti Chorvatsku. A experti věří, že mužstvo kouče Jaroslava Šilhavého rozhodně může zase uspět.

„Nebuďme skromní, musíme vyhrát. Soupeř má nedostatky, které můžeme využít. Individuálně jsou dobří fotbalisté, ale systémově nejsou tak silní. Věřím, že se utkání nemusíme bát,“ uzavřel Hřebík s optimistickým výhledem.