Program EURO 2021: kompletní rozpis zápasů, kdy hrají Češi a Slováci?

Mistrovství Evropy ve fotbale 2021 nabídne od 11. června celkem 51 zápasů. Zahajovací duel by měly sehrát reprezentace Turecka a Itálie. Český tým do turnaje vstoupí 14. června, a to soubojem se Skotskem. Projděte si kompletní program zápasů EURO 2021 včetně pavouka play-off. Města konání zápasů jsou předběžná, zaznámenána jsou dle původního záměru odehrát šampionát ve více zemích. Vzhledem k pandemii koronaviru je ale možné, že UEFA v tomto případě učiní změnu.