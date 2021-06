Německý velitel Löw se po EURO loučí: 15 let nejdéle sloužícího kouče

Hledáte nestálou profesi? Staňte se trenérem. Je to vrtkavé, těkavé a nestabilní. U národního týmu doporučujeme rovnou pyrotechnický kurz. Poplujete minovým polem v lodi naložené semtexem s časovanou bombou u kormidla. Fanoušci vám možná umíchají nějaký ten Molotovův koktejl. Co myslíte? Jak dlouho to vydržíte? Joachim Löw 15 let. Dva roky byl asistentem Jürgena Klinsmanna (2004–06) a od července 2006 hlavním koučem německé reprezentace.