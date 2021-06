Vaclík: Ancelotti nevolal. Schickův gól byl dotek geniality. Co Chorvati?

Nejvíc obdivů a pochval létá po vítězném vykročení do mistrovství Evropy proti Skotsku (2:0) na útočníka Patrika Schicka, ale brankář Tomáš Vaclík si taky užívá chvíle slávy, komplimenty na něj se po pondělním čarování mezi tyčemi jen hrnou. „Nejlepší výkon za reprezentaci? Těžko vybírat, ale tenhle by byl určitě někde nahoře,“ podotkl dvaatřicetiletý gólman. Zastal se skotského kolegy Davida Marshalla, jehož překonal Schick gólem z půlky hřiště. Nyní už vyhlíží páteční bitvu s Chorvaty.

Výborně vytáhl pokus Andyho Robertsona, perfektně zareagoval na nešťastnou teč Tomáše Kalase, rychle se vrátil a vyškrábl míč, nakonec pohotově vykopnul zakončení Lyndona Dykese. Český brankář Tomáš Vaclík vystřihl proti Skotům v úvodu evropského šampionátu báječné představení. „Nečekal jsem, že mi to sedne až tak moc,“ vykládal Vaclík druhý den po výhře 2:0. Po konci v Seville ještě nemá na další sezonu dohodnuté angažmá. Zájemci asi zbystřili.

Čekáte, že po takovém představení budete zaplaven nabídkami?

„Je to pro mě složité, teď to řešit nechci. V tuhle chvíli se soustředím jen na turnaj, na to, abychom byli jako tým úspěšní. Uvidíme, co se bude dít pak, teď to nějak neovlivním. Stejně se nic kvůli bublinám a všem těm opatřením nevyřeší. Není důležité přemýšlet nad tím, co se bude dít, až šampionát skončí.“

Přesto Carlo Ancelotti, nový trenér Realu Madrid, vám nevolal?

„Nevolal, neměl jsem žádný nepřijatý hovor (úsměv). O možném zájmu Realu jsem si přečetl na sociálních sítích, ale víc o tom nevím. Když to vylezlo, trenér Ancelotti tam ještě ani nebyl. Vůbec nevím, jestli to možné je, nebo ne. Jestli něco probíhá, nebo ne. Jak už jsem říkal, teď je pro mě bezpředmětné se tím zabývat.“

Odchytal jste proti Skotsku nejlepší zápas v reprezentaci?

„Nevím, jestli byl nejlepší. Vzpomínám si, že se mi povedly třeba zápasy v Norsku, ve Švédsku, doma s Anglií. Těžko vybírat, ale tenhle výkon by byl určitě někde nahoře.“

Cítil jste už před utkáním, že by vám to mohlo takhle sednout?

„Ani ne. Paradoxně před zápasem jsem si na tréninku na spoustu věcí sáhnul, ale míče končily v brance. Jsem rád, že se to nepřeneslo do utkání. Ale cítil jsem se uvolněně. Když jsem vyšel na rozcvičku a viděl fanoušky na stadionu, měl jsem dobrý pocit. S lidmi je to jiný sport, než jsme třeba ve Španělsku zažívali celý rok. Těšil jsem se. Ale nečekal jsem, že mi to sedne až tak moc. Ovšem musím také říct, že kluci mi extrémně pomohli, odvrátili spoustu centrů, zablokovali hodně střel. Nebylo to pouze o mně, ale celá obranná činnost byla skvělá.“

Který zákrok byl pro vás nejsložitější?

„Nejtěžší byl pro mě paradoxně začátek. Dotknul jsem se poprvé balonu až někdy v 15. minutě, kdy ke mně prošla průniková přihrávka. Relativně dlouho jsem čekal na první akci, na to, kdy si poprvé sáhnu na balon. Bylo pro mě nezvyklé, že jsem nebyl tak dlouho ve hře. Ty zákroky byly samozřejmě důležité, přišly v důležitých momentech. Jsem rád, že se mi to tak povedlo a že jsem klukům pomohl.“

Bude potřeba zlepšit obrannou činnost?

„Myslím, že celý tým odehrál defenzivně dobré utkání. Musíme taky uznat kvalitu Skotů. Nemůžeme si myslet, že přijedeme na EURO a soupeř proti nám nevystřelí na bránu. Něco se samozřejmě zlepšit dá, budeme mít video, kde si vše zhodnotíme. Nechtěl bych to ale stavět do roviny, že se musíme nějak extrémně zlepšit.“

Jako brankář se asi dokáže vcítit do pozice vašeho skotského kolegy Davida Marshalla, kterého Patrik Schick nachytal úžasnou střelou z půlky. Soucítíte s ním?

„Ano, díval jsem se na to. Myslím, že byl dobře postaven. Když Patrik vystřelil, okamžitě se vracel zpátky do brány. Nemyslím, že mohl udělat něco víc. Ten gól byl senzační.“

Šilhavý: Schick je geniální hráč. Se Skoty to hodně bolelo, Vaclíkovi děkuji

Napadlo vás hned, že by to mohl být gól? A nechtěl jste se za Schickem stejně jako všichni ostatní spoluhráči rozběhnout?

„Ne, pro mě je to daleko (úsměv). Radost jsem měl ale obrovskou. V první moment mě napadlo, že by mohl vystřelit. Ale že to takhle trefí? Byl to dotek geniality. Je neuvěřitelné, jak vše sladil a v plné rychlosti to takhle trefil. Stoprocentně jsme viděli aspiranta na nejhezčí gól šampionátu.“

Může to být trefa, na kterou se bude i za desítky let vzpomínat jako například na dloubák Antonína Panenky?

„Určitě. Tenhle gól vstoupí do historie. Myslím, že snad překonal i nějaké rekordy, budeme na něj dlouho vzpomínat.“

Na oslavy ale není moc čas, už v pátek vás čekají Chorvati. Co od nich čekáte?

„Že musejí vyhrát. Pokud chtějí postoupit, musejí bezpodmínečně získat tři body. Čekám, že budou útočit a hrát ofenzivně. Je to velice těžký soupeř. Nějakou představu o nich už máme, ale ještě se na vše v následujících dnech zaměříme.“

Velkou chorvatskou hvězdou je Luka Modrič. Co o něm soudíte a jakou s ním máte zkušenost ze španělské ligy?

„Jednou mi gól nedal, potom jo, takže máme tu bilanci tak nějak podobnou. Modrič je skvělý hráč, v Realu Madrid to dokazuje každou sezonu, je držitelem Zlatého míče, má nejvíc startů za chorvatský nároďák, hra na něm stojí. V pátek nás čeká konfrontace se světovou extratřídou. Je to pro mě jeden z nejlepších hráčů na světě. Teď prodloužil smlouvu v Realu Madrid, bude psychicky v pohodě. Myslím, že se můžeme těšit.“

Jak moc vám po psychické stránce pomohl vítězný vstup do šampionátu?

„Je důležité vstoupit do turnaje vítězně. Budeme to však chtít potvrdit v následujících utkáních. Se třemi body se postoupit může, ale taky nemusí. Po přátelských zápasech jsme cítili, že to nebylo ono, ale roli hrála spousta faktorů. Soutěže končily různě, neviděli jsme se od března. Celou dobu jsme ale věřili, že to dokážeme načasovat na začátek mistrovství Evropy. To se povedlo. Teď je důležité, abychom byli stoprocentně připravení na páteční duel s Chorvatskem.“

Šilhavý: Schick je geniální hráč. Se Skoty to hodně bolelo, Vaclíkovi děkuji

EURO 2021: Geniální Schick, vesmírný Vaclík. Experti rozebrali výhru nad Skotskem

EURO 2021: Hřebík řešil návyky hráčů i stopery