Šilhavý: Schick je geniální hráč. Se Skoty to hodně bolelo, Vaclíkovi děkuji

Takhle si to představoval. Jaroslav Šilhavý zářil po vstupní výhře na EURO nad Skotskem. Tři body se po dvougólovém představení Patrika Schicka českému týmu náramně hodí, proti Chorvatsku a Anglii zbývá udělat krůček, aby mužstvo prošlo na turnaji do vyřazovací fáze. „Je to skvělý,“ hlásil spokojeně po utkání v Glasgow kouč českého národního týmu.

Takový zápas se vám musí hodnotit dobře.

„Jsou to nádherné pocity, je to skvělý. Očekávali jsme nápor domácích, který na začátku zápasu přišel. Přestáli jsme ho a dostali se do vedení. Soupeř nám pak hrozil dlouhými balony, naštěstí jsme to ve stoperské dvojici celkem uhrávali. Co prošlo za naši obranu, která celá hrála velmi dobře, nejen stopeři, tak posbíral Tomáš Vaclík. Patří mu velký dík za to, že jsme udrželi nulu a vyhráli, chytal výborně. Ve druhém poločase nás genialita Patrika Schicka dostala do dvoubrankového vedení, které jsme uhlídali. Soupeř i my jsme tam měli další šance, jsem rád, že jsme to takhle zvládli.“

Stihl jste během úžasné druhé Schickovy gólové střely vůbec dýchat?

„Jsem rád, že mu to takhle vyšlo, od toho tam je. Je to geniální hráč hlavně v koncovce, už po Coufalově centru nás dostala jeho hlavička do vedení. Druhý gól, který dal, to jsem dlouho neviděl. Z půlky přehodil brankáře, viděl ho, jak je vyběhnutý. Zkouší to takhle i na tréninku, mám pocit, že se o něco podobného pokoušel i v minulém zápase. Je to skvělý hráč, věřím, že to nejsou jeho poslední góly a bude takhle pokračovat. Měl tam ještě velikou šanci před střídáním, uvnitř vápna to měl proti noze, bohužel trefil brankáře.“

Co tahle výhra znamená pro vývoj skupiny?

„Před zápasem jsme o tom mluvili, ptali jste se, zda půjde o klíčové utkání. Říkal jsem ano, ale ještě není hotovo, tímhle začíná naše cesta za postupem ze skupiny. Někdy se postoupí se třemi body, ale myslím si, že to nemusí stačit. Čekají nás dva velice těžcí soupeři a favorité skupiny (Chorvatsko, Anglie). Oba zápasy chceme vyhrát, ale bod z nich asi bude potřeba.“

Co byste z utkání proti Skotsku vypíchl?

„Soupeř hrál dobře odzadu, byly tam dlouhé nákopy a souboje, hodně to bolelo. Před zápasem jsme se soustředili na mentální přípravu. Říkali jsme hráčům, že Skotové do nás vlétnou, budou důrazní na hranici faulů, agresivní, to se potvrdilo. Přečkali jsme úvod, dostali se z toho, a pak jsme je v některých pasážích herně přehrávali. Skotové do nás šli až do poslední minuty nátlakovou hrou, pak tam dali čerstvé, menší hráče, ti nám po zemi dělali problémy, Proti Skotsku ale hrála obrana velmi dobře v čele s Tomášem Vaclíkem.“

Jak vůbec probíhal proces výběru prvního brankáře?

„Do toho se mi moc nechce, abych řekl pravdu. Když jsme přijeli na sraz, vypadl nám z toho Ondra Kolář (gólman Slavie odřekl účast na EURO kvůli zranění) a zbyli Tomáš (Vaclík) s Jirkou (Pavlenkou). Oba chytali v přípravě jeden zápas, podle toho jsme se chtěli rozhodnout směrem k turnaji. Nakonec rozhodl zdravotní stav a dál jsme to nemuseli řešit. Jasná volba padla na Tomáše, i když v Seville během sezony tolik nechytal. Je to zkušený brankář, v minulosti to několikrát dokázal. Jsem rád, že to takhle dopadlo, věřím, že mu forma zůstane a takhle to zavře i v dalších zápasech.“

Potěšily vás výkony střídajících hráčů?

„Kluci, co přišli, měli nějaké úkoly, aby nahradili ty, co toho už toho měli dost. Dopadlo to dobře, chtěli jsme tam čerstvou krev a ti to zvládli. Michael Krmenčík mohl dát i gól, a šli bychom do tříbrankového rozdílu. Náhradníci to odpracovali, jsme s nimi spokojení.“

Uleví se vám tříbodovým ziskem do dalších těžkých duelů ve skupině?

„Ulevilo se mi do příštího zápasu, který začíná za čtyři dny. Pro nás tohle bylo důležité, pokud bychom to proti Skotsku neuhráli, další zápasy by byly hodně těžké. Tohle je skvělý výsledek, jsme kousek od postupu, ale ještě musíme udělat poslední krok.“