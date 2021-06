Varianty na Chorvaty: Holeš - kyslík pro zálohu! Souček jako ve WHU

Tomáš Galásek, asistent trenéra Jaroslava Šilhavého a jeden z nejlepších defenzivních záložníků nároďáku, musí mít zamotanou hlavu. Stejně jako celý realizační tým. Navzdory povedenému startu EURO se totiž nabízí otázka, zda sáhnout do ustáleného středu pole, kde působí nezvykle unaveným dojmem Alex Král. Kdo za něj? Tomáš Holeš. Deník Sport se přiklání ke změně: Král by si odpočinul a slávistův důraz by na technické Chorvaty platil. „V tuhle chvíli mi to přijde jako ideální va rianta, navíc by měl Souček větší volnost," souhlasí bývalý reprezentant Jan Rajnoch. V zamčené části textu najdete možné varianty české sestavy i jak by se měnila role Tomáše Součka.

Není to nic, co by mělo Jaroslava Šilhavého po výhře 2:0 nad Skotskem budit ze snu. Zároveň však není znepokojivá forma Alexe Krále nic, nad čím by měli trenéři zavírat oči. Na krátkodobém turnaji je úkolem koučů naroubovat do sestavy chlapíky v nejlepším rozpoložení. Fungující vazby zachovat, ale zásluhy stranou, na ty není čas. Proto je momentálním tématem číslo jedna před zítřejším duelem s Chorvatskem pozice defenzivního záložníka.

„Už před Skotskem jsme konkrétně zvažovali, zda nasadit Alexe Krále, nebo Tomáše Holeše. Byla to jedna z věcí, o které jsme se rozhodovali,“ přiznává Šilhavého asistent Jiří Chytrý. „Pokud budeme přesvědčení o tom, že je to ve prospěch týmu a takticky se to hodí vůči typologii soupeře, může v základu nastoupit někdo jiný. Všichni hráči tady jsou dostatečně kvalitní,“ dodává.

Jindy čiperný a agresivní Král působil v úvodním utkání bez šťávy, stejně jako předtím proti Albánii a Itálii. Nejde o náhodu, ale o viditelný pokles fazony. Možná důsledek toho, že (nepočítámeli Skotsko) odehrál poslední soutěžní utkání v Rusku přesně před měsícem.