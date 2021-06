Šilhavý: Bavíme se o jedné změně. Ujišťuji, že příliš nahoře nebudeme

Dovedl reprezentaci k prvnímu vítězství na EURO 2020, nyní by Jaroslav Šilhavý rád přidal další zásek. Jenže potíž je v tom, že Česku se v druhém utkání skupiny D staví do cesty individualitami napěchované Chorvatsko. S jistým Lukou Modričem. „Je to jeden z nejlepších hráčů na světě,“ smeká trenér národního týmu. Přesto touží uspět a s předstihem si vyřídit si účast v osmifinále. „Za určitých okolností hrají čtyři získané body také velkou roli. Chceme prostě bodovat,“ praví.

Byl jste asistentem Karla Brücknera na mistrovství Evropy v roce 2008. Tehdy jste také vyhráli první zápas, se Švýcarskem 1:0, ale nakonec turnaj dopadl velkým rozčarováním. Je to pro vás memento, aby tým nebyl po úvodním úspěchu se Skotskem příliš nahoře?

„Nahoře určitě nebudeme, to vás mohu ubezpečit. Obzvlášť před duely s Chorvatskem a Anglií. Zítra nás čeká souboj se skvělým mužstvem s řadou výtečných individualit. Jsme připraveni podat dobrý výkon. Bez toho to nepůjde.“

Vítězná sestava se obvykle nemění. Přesto, uvažujete o změnách?

„Bavíme se o jedné změně.“

Je mužstvo sebevědomější po famózním představení Patrika Schicka proti Skotsku?

„Každý hráč má svoji roli. Se Skotskem jsme podali skvělý týmový výkon. Tomáš Vaclík s Patrikem Schickem si splnili to své, dokonce nad sto procent. Z toho vzešel výborný výsledek. Když hrajeme týmově, vždycky z toho vyjde nějaká hvězda. Teď to byl Patrik. Je to útočník, který zakončuje, střílí góly, potvrdil to. Ostatní hráli také dobře, ale nebylo na ně tolik vidět.“

Jak hodnotíte sílu Chorvatů? Drží si kvalitu z mistrovství světa v Rusku, kde skončili stříbrní?

„Individuality mají skvělé. Hrají ve špičkových klubech. Do útoku jsou obrovsky silní. Když mají den, jsou neudržitelní. Věřím tomu, že jsme schopni s nimi držet krok, uhlídat je, nedat jim prostor. Jedině tak můžeme uspět. Když si udrží formu Schick s Vaclíkem, může to dopadnout dobře.“

Chorvatská média tvrdě kritizovala výkon Luky Modriče v utkání s Anglií. Je opravdu v horší pohodě?

„Modrič je pro mě pořád excelentní hráč, nedávno získal Zlatý míč. Považuji ho za jednoho z nejlepších hráčů světa. Budeme si na něj muset velký pozor, umí udělat rozdíl. Jakmile získá míč, budeme ho natěsno bránit.“

Jaká je ideální představa o vašem výkonu?

„Chorvaté hrají víc po zemi, než Skotové. Hodně kombinují, klidně až do vápna, kde si ještě dovedou vylepšit pozici. Na to si musíme dát velký pozor. Nesmíme zase jen bránit, ale jít i výš, v určitých fázích je napadat. Chceme je donutit k chybám a něco z nich vytěžit.“

Hovořil jste o výkonu Tomáše Vaclíka, který Skotům chytil několik šancí. Musíte být proti Chorvatsku v defenzivě preciznější?

„Ano. Potřebovali bychom, aby si Vaclík se Schickem formu ponechali. Celé mužstvo musí zodpovědně bránit, koncentrovaně. Když se dostaneme pod tlak, jít klidně do hlubokého nízkého bloku, ve středu vykrývat prostory, chytat kolmice za obranu, musíme být důrazní v osobních soubojích. Toho všeho jsme schopní.“

Stimuluje týmovou motivaci fakt, že v případě vítězství postupujete ze skupiny?

„Za určitých okolností hrají čtyři získané body také velkou roli. Chceme prostě bodovat, udělat první krok a postoupit ze skupiny.“

Jak vypadá zdravotní stav mužstva? Tři hráči prý mají drobné problémy…

„Všichni kluci trénovali, dotrénovali. Mluvil jsem s nimi, jejich situace není taková, že by proti Chorvatsku nemohli nastoupit.“