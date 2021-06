Holeš: Po vyrovnání jsme nechtěli panikařit. Jaké měl úkoly?

Překvapilo vás, že jste nastoupil od první minuty?

„Na tréninku po zápase se Skotskem se mě trenéři ptali, jak jsem na tom fyzicky, a říkali mi, že je možné, že bych zasáhl do utkání s Chorvaty. Od té chvíle už jsem se nějak v hlavě připravoval na to, že bych mohl naskočit. Pak mě to nepřekvapilo. Jsem rád, že mi trenér věřil a že jsem si mohl zahrát.“

Jaké jste měl úkoly?

„Víc defenzivní. Buď jsem měl hrát osobně na jednoho ze střeďáků, nenechat je dýchat, nebo vykrývat prostor před stopery a brzdit jejich ofenzivní sílu.“

Jaké to utkání bylo?

„Začali jsme dobře, vytvořili jsme si zajímavé situace, pak přišla penalta a šli jsme do vedení. Myslím, že první poločas jsme odehráli dobře, Chorvaty jsme do ničeho nepustili. Ve druhém poločase jsme chtěli hrát stejně, napadat je, nedat jim prostor. Bohužel jsme zaspali u jedné standardky, oni to kvalitně dohráli. Pak už byl zápas opatrný. Bod bereme, nakonec to bylo takové remízové utkání.“

Cítil jste, že jste byli postupem času obezřetnější, protože bod vám dává velmi dobrou naději na postup do osmifinále?

„Určitě jsme si před zápasem říkali, že chceme vyhrát, ale že i bod bereme. Když jsme dostali gól, nechtěli jsme panikařit, hrnout se dopředu, abychom to neotevřeli. Věděli jsme, že bod pro nás může mít taky dobrou cenu. Pak už to bylo opatrnější, i když jsme v závěru doufali, že nám tam něco může padnout. Nestalo se tak, ale bod bereme.“

Nečekal jste od Chorvatů víc?

„Překvapilo mě, že nebyli takoví, jak jsem očekával. Myslím, že v prvním poločase jsme je přehrávali.“

Druhý poločas byl jiný, že?

„Dalo se od Chorvatů čekat, že budou chtít s výsledkem něco udělat. Myslím, že první poločas od nich nebyl dobrý. Trošku nás pak zatlačili, nemohli jsme se udržet na balonu.“