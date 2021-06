Masopust: Nekalkulujeme, chceme vyhrát skupinu! Coufal je „blázen“

Možná na první pohled ne tak viditelná, ale rozhodně důležitá součástka týmu Jaroslava Šilhavého na EURO 2021. To je Lukáš Masopust, pracovitý záložník, který na pravé straně úspěšně kooperuje s Vladimírem Coufalem. Sehraná dvojice bude chtít zatopit i Anglii, tak jako v listopadu 2019 při památné výhře 2:1. „Chceme vyhrát skupinu, kalkulování se soupeřem pro osmifinále by se nám mohlo vymstít,“ říká rázně osmadvacetiletý slávista.

V prvních dvou zápasech jste byl aktivní, cítíte se v pohodě?

„Cítím se dobře, asi jako všichni další kluci. Hrozně jsme se na to těšili, navíc pro mě je to první EURO a splněný sen. Jsem rád, že tady můžu být a hrát. Užívám si to.“

Třeba si řeknete o přestup...

„Takhle vůbec nepřemýšlím. Co se má stát, se stane. Jít do zápasu s tím, abych se ukazoval nebo si něco dokazoval a předváděl se, by nebyla správná cesta. Akorát by se mi to vymstilo. Budu se snažit ze sebe vydat to nejlepší a hrát svůj náročný fotbal. Zbytek už není na mně.“

Náročně hrajete pořád, únava na vás není znát. Může to být i tím, že v zimě do Slavie přišel Alexander Bah a vy jste nastupoval méně?

„Na to se hrozně těžko odpovídá, je to takové coby kdyby... Asi je dobře, že je ve Slavii taková konkurence, některé zápasy jsem neodehrál, takže jsem měl aspoň čas potrénovat a zamakat. Třeba bude moje forma díky tomu ještě gradovat.“

To se tedy má Anglie na co těšit. Jaké na ni máte vzpomínky?

„Radši budu vzpomínat na náš domácí zápas v Praze, protože v Anglii se nám to moc nepovedlo. Ale byl to aspoň odrazový můstek k tomu, abychom se zlepšili. Takové zrcadlo, které nám ukázalo, že takhle to dál nejde. Od té doby šly naše výkony hodně nahoru.“

V Praze jste Zdeňku Ondráškovi nahrával na vítěznou branku.

„To vítězství nám hrozně moc pomohlo, protože přece jenom je Anglie fenomén. Má řadu neuvěřitelných hráčů. Když jsme je porazili, dokázali jsme si, že můžeme porazit každého. Věřím, že pracovitostí na to navážeme a zase je potrápíme. Můžeme pomýšlet i na výhru.“

Fanoušci ve Wembley však své miláčky poženou vpřed...

„Jelikož se hrálo dlouho bez lidí, bude pro všechny jedině dobře, když přijde co nejvíce lidí a atmosféra bude co nejbouřlivější. Po dlouhém půstu bez fanoušků si to všichni moc užíváme. I ten první zápas v Glasgow proti domácím Skotům byl super, jen ať jsou lidi zase co nejhlasitější.“

Která anglická hvězda vás zatím nejvíce zaujala?

„Všichni jsou neuvěřitelní. Nemají jen jedenáct silných hráčů, celá soupiska je extra kvalitní. Já jsem třeba unešený z Walkera, je neskutečně silově i rychlostně vybavený. Jeho mám rád.“

Čekají vás však spíše souboje se Sterlingem, se kterým máte jednu penaltovou zkušenost...

„Bude víc vycházet na Cufa (Vladimíra Coufala), kterému jsem už řekl, že s bráněním Sterlinga nebudu pomáhat, protože mě to vždycky doběhne... (smích) Ale je to opravdu jedno, kdo tam nastoupí. Mají obrovské individuality, umějí jeden na jednoho, ale i na dva. Takže si musíme hodně pomáhat a zabezpečovat se. Věřím, že to zvládneme.“

S Coufalem jste úspěšně obnovili spolupráci ze Slavie, že?

„S Cufem jsme velcí kamarádi, a když je v Čechách, tak i sousedi. Rozumíme si hodně, klape nám to. Ve Slavii mi ze začátku hodně pomohl, dostal mě do sestavy. Je to blázen, nepotřebuje žádné zajišťování. Zaútočí, ale hned je zase zpátky v obraně. Občas se mu snažím pomoct dozadu, ale on to skoro fakt ani nepotřebuje. Jemu i Sukovi (Tomáši Součkovi) hrozně pomohla Premier League. Už předtím byli dobří hráči, ale teď jsou ještě daleko lepší. Na zápas s Anglií se hodně těší.“

Udělali oba českému fotbalu v Británii dobrou reklamu a zvýšili kredit vám všem?

„A hodně! Když přišel Suk do Premier League, asi nikdo nečekal, že bude takhle zářit. Udělal českému fotbalu super jméno. Pak tam přišel Vláďa Coufal a předvádí to samé. Otevírají ostatním hráčům cestu do Anglie. Už pro ně nejsme nějaké to Československo, dobře o nás vědí. Věřím, že v úterý se zase ukážeme v dobrém světle.“

Když neprohrajete, zůstanete první a v osmifinále půjdete na někoho z favoritů ze skupiny F. Hrozí Francie, Německo, Portugalsko...

„Půjdeme do utkání s tím, že chceme vyhrát. Když to zvládneme, vyhrajeme skupinu. To je jednoduché. Jasně, že se propočítávají nějaké možnosti, na koho a kde bychom mohli narazit. Ale jsou to jen představy v našich hlavách. Kdybychom zkoušeli nějak kalkulovat, mohlo by se nám to vymstít.“

Z přelétávání ještě nejste rozlámaný?

„Chtěl bych poděkovat klukům, co se o nás starají. Dělají maximum, abychom měli pohodlí. Máme i větší letadlo než obvykle, je tam víc místa a obrovský komfort. I odbavování na letišti bývá co nejrychlejší a nejsnazší. Ale co vám budu povídat, příjemné to zrovna není. Navíc já se lítání docela bojím, vzlety a turbulence moc nemusím, takže zrovna tento typ cestování bych oželel. Bohužel se s tím nedá nic dělat, popereme se s tím.“

A s počasím a rozdíly v teplotách? V Česku je víc než třicetistupňové vedro, v Londýně polovina...

„Zatím to pro nás vycházelo dobře, protože když byly v Česku tropy, v Británii bylo na fotbal lepší počasí. Změny v teplotách jsou nepříjemné, tělo to občas snáší hůř, ale já zatím nic takového nepociťuju. Zatím dobrý.“

