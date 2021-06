Co musí Češi udělat, aby na EURO došli daleko: Příště už se nestřílejte do nohy

Vstupenka českého týmu do vyřazovací fáze EURO je de facto hotovou záležitostí, o to víc je třeba vylepšovat hru. Sebemenší chybička se nyní bude trestat. Šilhavého parta by tedy měla přestat dráždit hada bosou nohou a zbytečně se už sama neoslabovat – chybným střídáním a opakovaným školáckým kiksem při standardních situacích soků. V utkání s Chorvatskem tímhle nabili trenéři i hráči soupeři na obrat, který Modrič a spol. využili jen k remíze. Při střetu s Anglii a v osmifinále by však již Češi nejspíš dostali ránu mezi oči.