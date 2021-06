Proměna hvězd EURO aneb Jak děti vyspěly v tahouny národních týmů

Gareth Bale

Kdo by nepoznal hlavní velšskou hvězdu. Odstávající uši, potutelný úsměv. To byl mladičký Gareth Bale. Léta, kdy nastupoval v mládežnických výběrech Southamptonu, jsou tatam. Přerostl v ikonu Tottenhamu, která si zahrála dlouhých sedm let i za Real Madrid. Šestinásobný fotbalista roku Walesu, čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů - i to patří mezi Baleovy úspěchy.