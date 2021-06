Modrič vytáhl Chorvaty z hrobu! Odvrátil blamáž, je NEJ střelcem

Sotva zazněl závěrečný hvizd, zvedl Luka Modrič triumfálně ruce nad hlavu, klesl na kolena a obličej schoval v trávě. V tom gestu se skrývala spíš než obvyklá radost z vítězství prostá úleva z odvrácení velké blamáže, kterou by pro Chorvaty konec v základní skupině EURO 2020 určitě představoval. Jenže záložník s číslem 10 ostudu rázně odmítl.

Za stavu 1:1, který značil vyřazení, nejprve nádhernou střelou šajtlí zpoza vápna poslal svůj tým do vedení. A pak ještě z rohu přesně nacentroval na hlavu Ivana Perišiče, jehož gól zlomil Skoty definitivně. Byl to jeho osmnáctý gól za Chorvatsko ve 141. zápase. Na EURO 2008 se stal ve věku 22 let a 273 dní nejmladším střelcem Chorvatska na turnaji, v úterý ve věku 35 let a 286 dní i nejstarším.

Majitel Zlatého míče z roku 2018 zkrátka píše fotbalovou historii své země. „Máme radost, protože jsme odehráli velký zápas a postoupili do dalšího kola, což byl náš hlavní cíl,“ líčil Modrič s úsměvem, k němuž zatím neměl na turnaji příliš důvod.

Jak s Anglií, tak s Českem zůstal za očekáváním, experti mu vyčítali, že hraje příliš hluboko a chybí pak na posledních třiceti metrech, kde je nejsilnější. Ať už jedovatou střelou nebo klíčovou přihrávkou. Působil vyčichlým, unaveným dojmem, na což měl koneckonců právo. Vždyť od loňského 14. června, kdy se znovu rozjela La Liga, odehrál za Real Madrid a národní tým dohromady 72 zápasů. To už je zátěž, která by se podepsala i na mladších…

Proti Skotsku však Modrič zabral. Už v první půli mu gólman David Marshall konečky prstů vytáhl povedený pokus na roh, aniž by se k teči přiznal. Skotové a fair play v poslední době nějak nejdou k sobě. Na druhou Modričovu střelu jeho pověstnou šajtlí však už Marshall neměl nárok.

„Tenhle gól pro mě hodně znamená a jsem rád, že nám pomohl, ale nejdůležitější je, že tým zvítězil a hrál dobře,“ konstatoval Modrič. „V prvních dvou utkáních jsme se svými výkony nebyli spokojení. Věděli jsme, že můžeme být lepší, a proti Skotsku jsme to ukázali. Když hrajeme jako teď, jsme nebezpeční pro každého. I kdybychom po takovém výkonu prohráli, můžeme opustit hřiště s hlavami nahoře,“ dodal.

Pochvala od státního trenéra byla v tomto případě naprosto automatická věc. „Nikdo nedokáže vysvětlit, jak to Luka zvládá. Všichni tak nějak očekáváme, že jeho forma časem půjde dolů a ochabne. Ale on se nevzdává. Jsem hrdý, že takového hráče máme v týmu,“ prohlásil Zlatko Dalič.

Modrič se v žebříčku FedEx Performance Zone, který podle UEFA zohledňuje formu jednotlivých hráčů na mistrovství Evropy, vyšvihl rázem na druhé místo. Mimochodem – překvapivým lídrem je zatím rakouský pravý bek Stefan Lainer.

Chorvatský dispečer vykazuje úspěšnost přihrávek 91 procent, maximální rychlost 27,9 kilometru za hodinu a celkovou uběhnutou vzdálenost 27,6 kilometru. Jde nahoru, stejně jako celý tým, což je před vyřazovacími boji pro malou zemi u Jaderského moře skvělá zpráva.

Vzpomínky na tažení Chorvatů na posledním mistrovství světa až do finále ožívají, zvládnutý nervák se Skoty jim vrátil zpět ztracené sebevědomí. „Ani inkasovaný gól nás nezastavil. Věřili jsme, že to dokážeme, hráli jsme v klidu a neztratili koncentraci. Byla jen otázka času, než dáme další gól. Byl to těžký zápas proti silnému soupeři, ale zvládli jsme ho. Ukázali jsme svou sílu,“ doplnil Dalič, jehož svěřenci v pondělním osmifinále v Kodani narazí na Španělsko.

V něm budou znovu spoléhat na hubeného a subtilního záložníka s čelenkou a pichlavýma očima. Stejně jako Real Madrid, který s rodákem ze Zadaru prodloužil smlouvu o další rok.

Staronový trenér Carlo Ancelotti se na spolupráci s jedním z nejlepších špílmachrů v tomto století těší, mají spolu rozhodně na co navazovat. A poslední slovo Modrič podle všeho neřekl ani v šachovnicovém dresu, určitě má v hlavě i světový šampionát v příštím roce v Kataru. Teď se však soustředí na rozdělanou práci na EURO.

LUKA MODRIČ NA EURO 2020 Skotsko 3:1 Česko 1:1 Anglie 0:1 dlouhé pasy 9/7 (78 %) 4/2 (50 %) 6/4 (67 %) do finální třetiny 9/8 (89 %) 7/4 (57 %) 13/11 (85 %) přihrávky vpřed 28/23 (82 %) 19/15 (79 %) 20/17 (85 %)

TOP 5 FeDex Performance Zone 1. Stefan Leiner obránce/Rakousko 41 341 bodů 2. Luka Modrič záložník/Chorvatsko 39 621 bodů 3. Manuel Locatelli záložník/Itálie 38 134 bodů 4. David Alaba obránce/Rakousko 37 202 bodů 5. Mykola Matvijenko obránce/Ukrajina 37 112 bodů