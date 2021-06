Vstupenky na Česko - Nizozemsko: obří zájem o osmifinále! Tipy, jak uspět

V Budapešti může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst při zápasech EURO zaplněn stadion ze 100 procent. Kapacita Puskás arény je přes 60 tisíc míst, na dosavadní dva duely domácího výběru dorazilo v obou případech téměř 56 tisíc fanoušků.

Vzhledem k tomu, že do Budapešti to mají čeští fanoušci kousek, strhla se o vstupenky obrovská mela. Pokud by to šlo, lidé z Česka by zřejmě vyprodali celý stadion, tak velký je hlad po osmifinálovém šlágru s Nizozemskem.

ANKETA

Jelikož prodej lístků řídí UEFA, naprosto přesný počet míst pro fanoušky vedení reprezentace zatím nezná. Jde o tisíce vstupenek, jenže momentálně je šance na získání lístků poměrně malá.

Fanklub zastavil přidělování kódů

Větší možnost mají členové reprezentačního fanklubu, kteří mohou od čtvrtečního poledne nakupovat v předprodeji na portálu www.euro2020.com/tickets. Potřebují k tomu speciální přístupový kód, který dostali po vyplnění čekací listiny na webu fanklubu.

Po kódech na lístky se jen zaprášilo. „Zájem o vstupenky je tak velký, že fanklub musel s předstihem zastavit systém žádostí o speciální kódy. Ty začnou fanoušci postupně dostávat ve čtvrtek po poledni a následně s nimi na internetových stránkách UEFA nakoupí vstupenky. Na jeden kód mohou koupit až čtyři lístky,“ sdělila FAČR v tiskové zprávě.

UEFA: Zaregistrujte se!

Každý fanoušek si může na osmifinále pořídit maximálně čtyři vstupenky. Po předprodeji bude následovat prodej pro veřejnost. Lístky se dají nakupovat ve třech cenových kategoriích od 50 eur (1277 korun) do 185 eur (4724 korun).

Po předprodeji pro členy fanklubu začne na ticketingovém portálu UEFA prodej i pro veřejnost, ke kterému nebude potřeba speciální kód. „Nicméně FAČR neví, kolik vstupenek bude pro české fanoušky přesně k dispozici, protože exkluzivním prodejcem lístků je přímo UEFA jako pořadatel šampionátu. FAČR a fanklub slouží v tomto případě pouze jako servisní a informační kanál,“ sdělila asociace.

Ti, kdo nyní přes portál UEFA zažádají o vstupenky na osmifinále s Nizozemskem, vidí momentálně nápis SOLD OUT, tedy vyprodáno. Nicméně nějaké lístky by se do volného prodeje měly pustit. Pokud se fanoušek zaregistruje do systému, stále existuje možnost, že se ke vstupenkám dostane - ve chvíli uvolnění lístků by mu mělo přijít upozornění.

„Jisté je, že v Budapešti budou český tým podporovat tisíce českých fanoušků. To bude rozdíl proti základní skupině, protože kvůli přísným koronavirovým opatřením vyrazily do Velké Británie jen stovky příznivců národního týmu,“ dodala FAČR.

Vyšlo tak přání trenéra Jaroslava Šilhavého. „Koho bych si přál? Asi kvůli lidem Budapešť, aby za námi mohli naši fanoušci přicestovat a povzbudit nás,“ prohlásil. To vyšlo na jedničku.

V Maďarsku jsou opatření proti koronaviru jen mírná. Podle informací na webu UEFA fanouškům k návštěvě utkání postačí negativní PCR test na covid-19, který v čase výkopu nebude starší než 72 hodin, nebo potvrzení o dokončení očkování proti nemoci. Příznivci si pak před zápasem musejí vyzvednout ještě takzvaný covidový náramek.