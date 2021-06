Kdo za Daridu: Šilhavého dvě jistoty, nebo ofenzivní risk s Hložkem?

Kapitán Vladimír Darida kvůli zranění netrénoval den před osmifinále EURO s Nizozemskem. Případná absence českého lídra samozřejmě znamená problém, nikoliv však neřešitelnou věc. Koho může povolat do základní jedenáctky trenér Jaroslav Šilhavý? Server iSport.cz vybral šest variant včetně té, že se 30letý záložník stihne dát do kupy a do klíčové bitvy půjde on.

Antonín Barák 26 let, záložník (Verona)

Na EURO dosud odehráno: 4 minuty proti Chorvatsku Tvořivý a levonohý fotbalista čeká na svou šanci. Antonín Barák má za sebou vydařenou sezonu v Itálii, díky níž se dostal až do závěrečné nominace na EURO. Nastoupil v přípravě v Itálii i doma proti Albánii, na turnaji ale zatím naskočil pouze na čtyři minuty druhého utkání proti Chorvatsku (1:1). Přesto je možná nejpravděpodobnější možností, jak by mohl trenér Šilhavý vyřešit Daridovu absenci. „Tonda Barák by to dokázal asi nejlépe hrát,“ souhlasí obránce Slovácka Michal Kadlec, který se s národním týmem zúčastnil tří mistrovství Evropy (v Rakousku a Švýcarsku, Polsku a ve Francii). Šance podle Sportu: 40 procent

Alex Král 23 let, záložník (Spartak Moskva) Na EURO dosud odehráno: 66 minut proti Skotsku, 28 minut proti Chorvatsku, 27 minut proti Anglii Ze základní sestavy vypadl po nevýrazných výkonech v přípravě a i ve vstupním duelu proti Skotsku (2:0), ze středové trojice ho vytlačil důraznější Tomáš Holeš. Alex Král stále zůstává vysoko v Šilhavého hiearchii, z pozice střídajícího hráče zasáhl do následujících duelů proti Chorvatsku i proti Anglii. V jeho prospěch může hrát fakt, pokud trenér Šilhavý zvolí po defenzivnější trojici. „On, Souček, Darida i Holeš pracují na obrovském prostoru,“ vypichuje Kadlec. Šance podle Sportu: 30 procent

Petr Ševčík 27 let, záložník (Slavia) Na EURO dosud odehráno: 4 minuty proti Skotsku, 17 minut proti Chorvatsku, 45 minut proti Anglii Trenér Šilhavý jej na turnaji zatím využívá jako alternativu na křídelní prostory. Petr Ševčík ale zvládá i roli středového hráče, kde využívá výbornou techniku i přehled ve hře. Ve Slavii několikrát ukázal, že velké a těžké zápasy umí s bravurou, velkých jmen se nelekne. Nicméně na EURO ani v jednom zápase, kdy se dostal do hry, příliš nezaujal. Šance podle Sportu: 20 procent

Adam Hložek 18 let, útočník (Sparta) Na EURO dosud odehráno: 19 minut proti Skotsku, 28 minut proti Chorvatsku, 27 minut proti Anglii Největší český talent a nejmladší člen Šilhavého výběru se pravidelně dostává do zápasů, zajímavé momenty měl v úvodním duelu se Skotskem. Trenér Šilhavý ho používá na křídlo, Hložek ale velmi dobře zvládá i práci pod hrotem, kde by si mohl vyhovět s Patrikem Schickem. Šlo by o odvážný, ofenzivní risk, který český kouč v důležitém utkání od prvních minut pravděpodobně nezkusí. Šance podle Sportu: 5 procent

Matěj Vydra 29 let, útočník (Burnley) Na EURO dosud odehráno: 19 minut proti Skotsku, 7 minut proti Anglii Jde o zkušeného útočníka obouchaného v anglické Premier League, nicméně hráče, který si v národním týmu zatím pod žádným koučem nezískal silnou pozici. Na EURO se tento stav nemění, Vydra naskakoval pouze do závěrečných minut a na křídle, což není jeho hlavní post. Pod hrotem na něj platí to samé, co pro Adama Hložka - jako ofenzivní hráč by mohl velmi pomoct Patriku Schickovi. „V případě Vydry a Hložka už by se hrálo spíš na dva útočníky. Pokud budou na hřišti ti dva, zpátečka u nich není taková. Tyhle varianty tedy spíš ne, protože je to důležité utkání,“ myslí si Kadlec. Šance podle Sportu: 5 procent

Vladimír Darida 30 let, záložník, Hetha Na EURO dosud odehráno: 86 minut proti Skotsku, 86 minut proti Chorvatsku, 63 minut proti Anglii Stále existuje varianta, že se Darida stihne dát do kupy a do osmifinále proti Nizozemsku půjde. Detaily zdravotního stavu českého kapitána, který se zranil ve čtvrtek na tréninku, z logických důvodů nikdo z reprezentačního týmu nevyzradí. Trenér Šilhavý na něj ale hodně spoléhá, pokud by to jen trošku šlo, jistě ho rád uvidí na trávníku. Vláďa pracuje na obrovském prostoru, dopředu a hlavně dozadu. „Ale na takovém turnaji to není jen o deseti, jedenácti hráčích, když někdo vypadne, musí se to doplnit. Ti co čekají a jsou třeba zklamaní, mohou nakonec být za hrdiny, kteří ve čtvrtfinále vystřelí,“ upozorňuje Kadlec.