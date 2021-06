Recept na Nizozemce: seberte jim hračky! Expert nabádá k nutné aktivitě

Jestliže se chce národní tým zítra v Budapešti probít do čtvrtfinále mistrovství Evropy, je žádoucí razantní změna ve filozofii hry. Na ofenzivní kouzelníky z Nizozemska platí tři přikázání: být maximálně aktivní ve všech zónách hřiště, hrát natěsno a po zisku míče rychle směřovat akce do volných prostorů. Český styl produkovaný na turnaji – nadmíru si vážíme míče – je v ofenzivě totálně neúčelný. „Hru dopředu musíme zjednodušit. Být údernější. Včasný centr, včasná střela za vápnem, to přece musí fungovat. Hráče na to máme,“ říká uznávaný expert Miroslav Jirkal.

Je potřeba se připravit na bzukot. Nizozemsko má svůj fotbal vystavěný na účelné kombinaci, na polovině soupeře hráči vytvářejí trojice a čtveřice, které velmi dobře spolupracují, precizně si mění míč a v pravý okamžik, v nestřeženou chvíli, dovedou balon přesunout do prostorů, které soupeř nebrání. V tom spočívá jejich obří síla. „Umí to podobně jako Ajax. Dají diagonální přihrávku, čímž velmi vhodně změní těžiště hry,“ přikyvuje Miroslav Jirkal, v branži uznávaný analytik.

Jak sebrat Nizozemcům oblíbené hračky? Být aktivní. Nedívat se s otevřenou pusou, co soupeř s míčem u nohy dokáže, ale tlačit na kouzelníky v oranžovém, funět jim za krk. Prostě hrát extrémně náročně. Jedině takový styl má šanci na úspěch, pokud nechce Česko spoléhat na štěstí a nesporný um Tomáše Vaclíka v brance.

„Aktivita v obranné fázi i útočné fázi je nutností. Musíme být natěsno soupeři. Ať to bude na útočné polovině, ve střední zóně, nebo v obranné, musíme být blízko k útočícím hráčům. S Angličany se nám stávalo, že ve střední části hřiště jsme je nedostupovali, a z toho oni měli rychlé výpady po dlouhé přihrávce. To se nám nesmí stát, na to si musíme dávat pozor. Hlavně být těsný ve stranách, velice dobře vystupovat,“ nabízí recept Jirkal.

Ale co dál… Když Česko na šampionátu dobrým presinkem či vyhraným soubojem získalo míč na své kopačky, následná distribuce byla rozvleklá, utahaná, pomalá. Přihrávky do stran, případně dozadu, to byl ve skupině charakteristický znak reprezentace. Vítězila snaha balon zase neztratit.

I proto si tým vytvářel šancí poskrovnu. „Já tomu říkám taktika vážit si míče. Ono je to sice pěkné, ale pak musíte mít údernost i z postupného útoku, což jsme neměli. Měli bychom v mnohem větší míře využít brejku do volna,“ zamýšlí se Miroslav Jirkal.

Jak to myslí? Jakmile získáte balon, hráči musí jít ve vysokém počtu okamžitě do náběhu, hledat si volné prostory a tam musí přicházet ideálně načasované přihrávky.

„Musíme využít chytrost. Vhodně se nastavit po zisku míče a uplatňovat brejk do volného prostoru ve více hráčích. Akce pak proměňovat ve finálku a v koncovku. Nizozemci jsou při zisku míče soupeře a následném brejku často rozhození. Mají rádi hru dopředu, jsou ve velkém počtu hráčů před míčem, do ofenzivy se zapojují i stopeři De Ligt s Blindem, v tom je naše šance,“ říká bývalý analytik národního týmu ve slavné éře Karla Brücknera. Jinými slovy, buďte kurážní, mějte odvahu a hlavně zlepšete ostrost svých útočných výpadů. Nizozemsko má v krvi útočnou hru, obrannou se příliš nezaobírá. Toho musí Česko využít.

A také je nutné ze silné stránky soupeře udělat totální slabinu. Třeba takto: vstupy do obran rivalů okouzlil EURO 2020 pravý bek Denzel Dumfries. Jakmile vidí před sebou prázdný prostor, nakopne motorku a maže vpřed.

Vypadá to hezky na pohled. Při skloubení rychlosti a techniky je to i strašlivě efektní a efektivní, ale návrat do zadního pole nepatří mezi oblíbenou disciplínu kapitána PSV Eindhoven. „Dumfries přečísluje zprava, útoky doplňuje z druhé vlny, Nizozemci pak hrají na tři či spíše na čtyři útočníky. Jedním dechem ale musím říct, že pak odkrývá prostor vzadu. Stejně tak na druhé straně Van Aanholt. Využijme toho,“ vyzývá reprezentaci Jirkal.

A poslední věc nutná k úspěchu: extrémně důležitou roli bude mít Tomáš Holeš. V jeho prostoru se bude nejčastěji pohybovat Georginio Wijnaldum. Klíčový borec soupeře, důležitější článek než Memphis Depay nebo Frenkie de Jong.

„Hraje pod útokem, podílí se na nebezpečných situacích přihrávkami, umí naběhnout do vápna tak, že rozbije stopery a balon jde na spoluhráče, který rozhoduje utkání. Má obrovský akční rádius, je chvíli vpravo, pak vlevo, v záloze, v útoku. Obrovsky kvalitní hráč. Holeš ale hraje dobře. Když bude u něj natěsno, naše šance na úspěch to zvýší,“ dodává někdejší asistent ve Slavii Praha.

Opakování je matka moudrosti, takže ještě jednou a naposledy: Češi, buďte nesmírně aktivní, dostupujte soupeře a maximálně se snažte o rušivé akce přes rychlíky po stranách. Změna dosavadního přístupu je jedinou možností, jak převézt skvělé Nizozemce.

Suchopárek: Žádné vyčkávání. Věřím v postup

Cítí, že k postupu do čtvrtfi nále přes Nizozemsko dovede českou reprezentaci jen mimořádný výkon. Bývalý výborný obránce a dnes trenér české osmnáctky Jan Suchopárek (51) zároveň věří, že národní tým je schopen silnou partu okolo kapitána Georginia Wijnalduma vyřadit. „Jsou nebezpeční, na to si musíme dát pozor. Na to platí aktivita už v defenzivě,“ říká.

Co dál bude platit na Nizozemce?

„Holanďani jsou ve formě, základní skupinou prošli bez problémů, jejich sebevědomí teď roste. Myslím, že zranitelnější jsou v defenzivě, v útoku mají kreativní hráče. Tohle v některých momentech plní i náš tým. Když se nám povede nějaká akce a dostaneme se do vedení, tak i z vlastní zkušenosti vím, že Holanďani pak už tak silní nejsou. Myslím, že šance je i ze standardní situace nebo po nějakém zajímavém centru, při větším počtu hráčů vpředu můžeme branku vstřelit.“

Bude z českého pohledu klíčové, aby byla větší a přesnější podpora pro útočníka Patrika Schicka než v zápasech s Chorvatskem a Anglií?

„Měli jsme pasáže, které byly zajímavé. Například proti Anglii byl úsek, kdy jsme měli několik příležitostí. Po obdržené brance ke konci prvního poločasu byla naše hra zajímavá, moc nechybělo a vyrovnali jsme. Takhle bychom měli hrát i v utkání proti Holandsku.“

Nizozemsko hraje systémem 5 – 3 – 2. Může to ovlivnit českou strategii?„Holanďani hráli vždycky na křídla, to jim zůstává. Kreativita hráčů ve středu pole a útočníků tam je stejně jako podpora krajních halvbeků. Jsou nebezpeční, na to si musíme dát pozor. Na to platí aktivita už v defenzivě. Žádné velké vyčkávání. I v předchozích zápasech jsme na soupeře vždy našli řešení.“

Důležité bude pokrýt Memphise Depaye, že?

„Je to zkušený hráč. Má celkem vyváženou činnost, navíc tenhle šampionát mu vychází v zakončení. Je potřeba si na něj dávat pozor. Patří mezi klíčové hráče soupeře, ale takových je tam hodně. Ale jejich týmy, zejména Ajax, měly vždycky kvalitu. Hráči jsou technicky i pohybově na vysoké úrovni, patří do evropské špičky.“

Český tým řeší, kdo bude hrát na levé straně obrany místo vykartovaného Jana Bořila. Jaké je podle vás nejlepší řešení?

„Takové, které přinese úspěch. (usmívá se) Těžko odhadovat. Nabízí se ale Pavel Kadeřábek, který tam i kdysi hrál a v bundeslize má odkopáno spoustu zápasů. Je zkušený a tohle utkání může být právě i o zkušenosti a určité trpělivosti. “

Věříte v postup českého týmu?

„Věřím. I kvůli minulosti. Historicky jeden z nejlepších zápasů jsme odehráli na EURO 2004 právě proti silným Holanďanům. Jsou mužstva, na která si troufáme, máme na ně dobré vzpomínky, ono se to do sebevědomí hráčů trochu zapíše. Myslím, že zrovna tohle je ten případ. Věřím, že i tohle mužstvo je schopné podat mimořádný výkon, který jediný může pomoct k postupu.“

