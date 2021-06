Šilhavý: Nizozemsko je favorit, měli asi třicet šancí. O Daridovi rozhodne

Odpolední přesun do Budapešti už proběhl v pořádku, čeští fotbalisté se v Maďarsku mohou v klidu koncentrovat na nedělní osmifinále EURO proti Nizozemsku (ONLINE na iSport.cz od 18:00) . Co chystá na silného soupeře trenér Jaroslav Šilhavý? „Důležitý je týmový výkon,“ zdůraznil několikrát český kouč na tiskové konferenci den před výkopem.

Zkomplikovalo vám přípravu na zápas odložení odletu z Prahy?

„Museli jsme rychle zvolit jiné řešení, udělali jsme, co jsme mohli (Češi absolvovali předzápasový trénink v Praze na Strahově). Teď se už můžeme soustředit na zápas. Nizozemsko je nesmírně těžký soupeř. Je to osmifinále mistrovství Evropy, Nizozemsko je favorit, ale v jednom zápase se může stát cokoliv. Týmovým výkonem jsme schopni pozlobit favorita, jakým Nizozemsko bezesporu je, a třeba ho zaskočit.“

Už přemýšlíte nad sestavou bez kapitána Vladimíra Daridy, kterého trápí zranění?

„Ztráta kapitána je vždycky bolestivá, ale musíme respektovat Vláďovo zranění. Rozhodne se to zítra, ale už vymýšlíme různé varianty. Bude nám chybět také Jan Bořil, za něj se nabízí několik variant. Rozmýšlíme se, co zvolíme, všichni, co jsou tady, jsou hladoví, aby nastoupili.“

Může pro vás být nepříjemné rozestavení Nizozemska 3-5-2?

„Nezáleží jen na jejich rozestavení, spíš na jejich obrovské kvalitě. Jsou hladoví po gólech, při zisku míče jdou okamžitě nahoru, to je vždycky nepříjemné. Když míč ztratí, okamžitě používají represink, v tom jsou obrovsky nebezpeční. Musíme hrát jako jeden tým a pracovat, být zároveň i nebezpeční dopředu. S takovým soupeřem nemůžeme uspět, aniž by všichni hráči nepodali nadstandardní a maximální výkon.“

Těšíte se na vyprodaný stadion v Budapešti?

„Fotbal se hraje pro lidi, když bude kulisa bouřlivá, tak to po dlouhé době bude velký zápas a velký fotbal. Všichni se na to těšíme, věřím, že nás to pozitivně ovlivní.“

Vzpomenete si na památné zápasy proti Nizozemsku? Volal jste si s trenérem Brücknerem?

„Zápas na EURO 2004 proti Nizozemsku (3:2) nejde vymazat z paměti, naopak, to bylo úžasné. Často si na to vzpomenu bez ohledu na to, že s nimi zítra hrajeme znovu. S panem Brücknerem jsem během turnaje nemluvil. Rozdíl oproti roku 2004 je ten, že tenkrát jsme jeli na turnaj jako mírní favorité, teď je tomu naopak. Pokud se nám podaří uspět, bude to pro mě velká radost za celý tým, zaskočit favorita si všichni přejeme.“

Udělali na vás velký dojem v odehraných zápasech na turnaji?

„Je to skvělé mužstvo, hlavně dopředu mají velkou sílu. Depay, Dumfries a další hráči podporovaní zezadu Daleyem Blindem a jeho milimetrovými přihrávkami. Jak už jsem říkal, dopředu jsou hodně silní, musíme bránit dohromady společně a s maximálním nasazením.“

Jakou zvolíte taktiku?

„Nemůžeme jen bránit, musíme být nebezpeční a zlobit Nizozemsko i směrem dopředu. Ve skupině dali osm gólů, když jsme analyzovali jejich zápasy, měli v nich přes třicet šancí. Musíme hrát účelně, všichni jako jeden tým, to asi vede k úspěchu.“

Dokážete si představit střed zálohy s Antonínem Barákem, s níž se týmu dařilo v kvalifikaci na MS proti Belgii (1:1)?

„Uvidíme, záleží na Vláďově zdravotním stavu. Na zápas s Belgií si vzpomínám velice dobře, bylo to z naší strany hodně povedené. Když se k němu minimálně přiblížíme, můžeme být úspěšní. Dovedu si představit středovou trojici i s Tondou, je to jedna z variant.“

