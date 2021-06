Lineker naštval Čechy, ale od začátku jim věřil. Pohrál si se jménem hrdiny

V jednu chvíli to vypadalo, že se stal nepřítelem českého (fotbalového) národa číslo jedna. To když někdejší slavný anglický útočník Gary Lineker glosoval na svém hojně sledovaném twitterovém účtu zákrok Dejana Lovrena na Patrika Schicka v zápase s Chorvaty. „To nikdy nebyla penalta,“ napsal a rozpoutal vášnivou debatu s účastí napružených tuzemských přispěvatelů. Jenže byla to právě ostrovní legenda, která týmu Jaroslava Šilhavého předpověděla, že bude překvapením turnaje. A při osmifinále si zalaškovala s příjmením muže zápasu Tomáše Holeše.

Po slavné výhře 2:0 nad Nizozemskem si to ti, kteří věřili českému týmu, pochopitelně nemohli nechat pro sebe. A také se tím – právem – pochlubili. Nejlíp na tom byl ten, kdo měl důkaz, třeba v podobě vsazeného tiketu na postup Schicka a spol. Přihlásil se ovšem i Gary Lineker, jenž se mohl prokázat svým hlasem v anketě, kterou lze dohledat na twitterovém účtu @Sporf. Otázka zněla: Kdo bude překvapením EURO? A zatímco jiní tipovali Turecko, nebo dokonce Rusko, tedy mužstva, která neslavně turnaj opustila na posledním místě svých skupin, Lineker zmínil Česko.

„Řeknu vám absolutního outsidera, který si může vést docela dobře: Česká republika. Mají některé dobré hráče a jsou dobře organizovaní,“ prohlásil. Pravda, také on ještě přidal Turky, ale na to se, jak se říká, historie neptá. A tak v neděli večer Lineker připomněl, že alespoň v prvním případě se trefil náramně. A to tenhle příběh ještě není u konce.

Přímo při samotném utkání pak Lineker glosoval hned několik momentů. Při hodnocení vyloučení Matthijse de Ligta se tentokrát přiklonil na stranu sudího, a tedy i českého týmu. A pustil se do první slovní hříčky: „A bit dark for de Ligt, but right.“ S podobností výrazu „light“ pro světlo, které se ponořilo do temnoty, i pak začali pohrávat i Linekerovi followeři, kteří upravili název slavné písničky na „Blinded by De Ligt“.

Druhou legrácku si Lineker schoval pro řádění záložníka Holeše, jenž hlavou vstřelil první gól a při druhém po úchvatné akci asistoval Schickovi. „Huge Holes in the Dutch defence,“ komentoval Lineker. Tedy volně přeloženo: „Obrovské díry v holandské obraně.“

A závěrečná tečka?

„Czech mate“.

Český (šach) mat.

Vše odpuštěno, Gary!

