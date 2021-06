Holoubek fandil v kotli: Nic takového jsem nezažil! Z Dánů mám strach

Holoubek připravil mimořádný zážitek sobě i malému synovi. Na osmifinále EURO sedl do auta a vydal se do Budapešti, kde čeští fotbalisté v neděli odstavili silné Nizozemsko. Atmosféra v publiku reprezentačního kouče nadchla, asi poprvé sledoval zápas z pozice fanouška, kterého zápas strhne a donutí zpívat chorály. Probděné noci a náročné cesty ani v nejmenším nelituje.

Jaký to byl z tribuny zážitek?

„Jel jsem tam se synem, chtěl jsem mu udělat jiný zážitek, než je zvyklý, protože on fotbal miluje, stejně jako já. Pro něj to bylo něco. Přijeli jsme čtyři hodiny před zápasem, měli jsme čas navnímat atmosféru a všechno, co se tam kolem stadionu odehrávalo. Co tam bylo českých fanoušků... Samotný příjezd hráčů na stadion byl zaznamenávaný nejspíš dronem, nebo vrtulníkem a promítali ho na obrazovku na stadionu, to bylo skvělé. Pak přišli hráči v sakách na hřiště, fanoušci je vytleskávali, kluci na ně reagovali. Celkově tam byla strašně pozitivní atmosféra, všichni se na utkání moc těšili. To bylo znát už od rozcvičky. Nic takového jsem dosud nezažil, byť jako fanoušek.“

Člověk se asi probudil do jiné reality, když se poslední rok a půl hrálo prakticky pořád bez diváků.

„Přesně tak. To s tím souvisí. Rok a půl jsme něco zažívali, teď jsme se vzbudili do dne, kdy byl zcela naplněný šedesátitisícový stadion, kde všichni fandí, pískají, křičí. To je důvod, proč sport všichni chceme dělat a děláme ho. Aby na něj chodili lidi, aby se fandilo a byly tam emoce, ať už jsou pěkné, nebo špatné. Tohle jsme po roce a půl zažili, možná proto jsme z toho tak unešení. Myslím, že je to správně.“

Liší se zápas z pozice fanouška oproti tomu, když mužstvo vedete jako trenér na lavičce?