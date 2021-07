Schick je aktuálně druhým největším favoritem mezi střelci

Schick je v tabulce střelců před čtvrtfinále nejvýše postaveným hráčem, jehož mužstvo je ještě ve hře. Čtyři góly zaznamenali i Francouz Karim Benzema a Švéd Emil Forsberg, jejich týmy už ale šampionát v osmifinále opustily. Z pěti hráčů s třemi góly zůstali ve hře Belgičan Romelu Lukaku, Švýcar Haris Seferovic a Angličan Raheem Sterling.

V případě rovnosti branek mezi více hráči rozhodují na šampionátu o pořadí další kritéria. Nejprve vyšší počet asistencí, poté méně odehraných minut a případně více gólů v kvalifikaci. Schickovi proto aktuálně patří v tabulce kanonýrů druhé místo, neboť odehrál méně minut než Benzema a Forsberg.

Ronaldo k pěti gólům přidal ještě jednu asistenci. I proto je portugalský rekordman pro bookmakery největším favoritem na vítězství s kurzem 2:1 u Fortuny a 2,2:1 u Tipsportu a Chance. Na Schicka lze aktuálně sázet za 4,25:1 u Tipsportu i Chance a 4,75:1 u Fortuny. Následují Lukaku a Sterling.

Expert Chance Karel Brettschneider si myslí, že český bombarďák může na korunu krále střelců pomýšlet. "Patrick Schick má určitě reálnou možnost korunu krále střelců získat. K dělenému prvnímu místu by mohl stačit jeden gól, protože všichni, kdo jsou nad ním nebo na stejném počtu branek, už žádnou nepřidají. Zezadu má největší šanci do tohoto souboje promluvit Lukaku a Sterling. Takže jeho šance vidím na zhruba 25%," míní Brettschneider.

"Musím říct, že nějak extra to neprobíráme. Ale samozřejmě všichni bychom chtěli, aby Páťa tu Zlatou kopačku měl. Uděláme vše pro to, aby byl i takhle individuálně oceněný a vyhrál to," řekl při on-line rozhovoru český záložník Petr Ševčík.

Schick dal čtyři z pěti českých gólů na turnaji. Blýskl se hlavně při výhře 2:0 v úvodním utkání proti Skotsku, v němž stanovil povedeným lobem ze vzdálenosti 49,7 metru od branky rekord evropských šampionátů.

Z českých hráčů dosud v historii Eura vyhrál pořadí střelců pouze Milan Baroš, který se v roce 2004 v Portugalsku trefil pětkrát. Schick čtyřmi góly dotáhl Vladimíra Šmicera, jenž ale své trefy rozdělil do tří šampionátů.

"Bary hrál většinou trochu pod hrotem, takže bych Páťu (Schicka) porovnával spíše s Honzou Kollerem. Jsou to různorodé typy fotbalistů. Páťa to má v levačce, Bary se toulal v šestnáctce a kolem Honzy Kollera, který mu připravoval gólové situace. Patrik si je často připravuje sám, ale spoléhá i na přípravu od svých spoluhráčů," řekl pro Euro2020.com jeden z asistentů českého trenéra Tomáš Galásek, který startoval na šampionátu v roce 2004.