Vítězná sestava se nemění! Barák je účelnější než Darida, míní Ščasný

Jaroslav Šilhavý má před sobotním čtvrtfinále EURO 2020 s Dánskem širokou paletu možností, jak složit základní jedenáctku. Do tréninku se totiž zapojili Jan Bořil i kapitán Vladimír Darida. Ve fotbalové ústavě však stojí: vítězná sestava se nemění! Deník Sport se i na základě dat přiklání k názoru, že by státní trenér měl vyslat do boje totožné mužstvo jako v báječném osmifinále proti Nizozemsku (2:0). Tedy s Pavlem Kadeřábkem, Petrem Ševčíkem a Antonínem Barákem. „Náš výkon byl změnami v sestavě pozitivně ovlivněný,“ nabízí svůj pohled kouč Zdeněk Ščasný.