Zklamaný i spokojený Masopust: Snad se budeme zlepšovat

Stejně jako kohokoliv jiného z českého týmu pohltil Lukáše Masopusta po porážce1:2 od Dánska a po konci ve čtvrtfinále mistrovství Evropy smutek. „V kabině to bylo cítit, jsme všichni nešťastní, jak to dopadlo. Ale doufám, že když se za turnajem budeme ohlížet, budeme ho hodnotit jako úspěšný,“ hodnotil slávistický záložník šampionát. Jemu osobně se docela povedl.

Mohl být spokojený v každém ohledu. S výsledkem týmu i s osobním příspěvkem. Český záložník Lukáš Masopust hrál na mistrovství Evropy velice slušně, ve všech zápasech nastoupil v základní sestavě. Nedůvěru, která kolem něj někdy panovala, rozehnal, byl platným členem národního týmu.

„Radši jsem nic nečetl, na nic jsem nekoukal a asi jsem udělal dobře. Nikdy není příjemné, když o vás někdo tvrdí, že na to nemáte nebo že byste tu být neměl. Vždycky se snažím odvádět maximum, co je ve mně. Občas se to sejde, občas to nejde, jak bych si to představoval. Myslím, že jsem na sebe hodně kritický. Vím, když nehraju dobře. Poznám to. Jsem rád, že ohlasy byly docela dobré. Asi je to i tím, že jsme si EURO užili,“ vykládal Masopust po čtvrtfinálové porážce od Dánska.

Logicky byl v daný okamžik smutný. „Převládá hodně velké zklamání. V kabině to bylo cítit, jsme všichni nešťastní, jak to dopadlo. Ale doufám, že když se za turnajem budeme ohlížet, budeme ho hodnotit jako úspěšný,“ popisoval pracant z mistrovské Slavie.

Mistrovství Evropy se mu líbilo, i když během něj český tým pekelně cestoval. Radost ze hry vše přebila. „Bavili jsme se s Tomášem Součkem o tom, že to byl skvělý turnaj. Osobně jsem si skvěle zahrál. Jsem rád, že jsem se s některými kluky zase mohl vidět. Fakt to bylo fajn, moc mě to tu bavilo. Mrzí mě, že to pro nás končí. Ale jsem šťastný za to, že jsem dostal takovou šanci,“ líčil Masopust.

Jak viděl čtvrtfinále s Dány? „Bohužel jsme prohráli. Dostali jsme první gól ze standardky, na kterou jsme se připravovali. Dánové na nás zahráli trochu past. Je škoda, že jsme některou ze šancí v první půli nedotáhli. Těsně před poločasem soupeř zvýšil na 2:0. O přestávce to trenéři trochu protočili. Získali jsme naději, dali jsme rychle na 1:2. Pak už to bylo těžké. Do Dánů jsme bušili jako do zavřených vrat. Neměli jsme bohužel trochu štěstí, že by se k nám odrazil nějaký balon do slibnější pozice,“ hodnotil osmadvacetiletý reprezentant.

Partu trenéra Jaroslava Šilhavého teď čeká další výzva, už na podzim pokračuje kvalifikace o mistrovství světa v Kataru. „Myslím, že během přípravy a celého šampionátu jsme ušli nádhernou cestu. Od debaklu s Itálií jsme udělali kus práce. Zvykli jsme si na sebe a myslím, že i lidem se musel líbit fotbal, který jsme předváděli. Nás to hodně bavilo. Věřím, že nám to pomůže v kvalifikaci o mistrovství světa a že budeme ve výkonech a v předvedené hře pokračovat. A že se budeme ještě dál zlepšovat,“ doufal Masopust.