Darida: Soupeř toho měl taky dost... Budeme vzpomínat na úspěšný turnaj

Jako kapitán přijal pro čtvrtfinále s Dánskem roli náhradníka, do akce šel až na závěrečnou pasáž utkání. Vladimír Darida cítil, že pokud by se týmu podařilo vyrovnat, ještě měl v zásobníku více sil, než soupeř. Těžké podmínky v Baku ale nakonec lépe zvládli Seveřané a Češi míří domů. „Můžeme být pyšní,“ vykládal třicetiletý záložník.

Jak vstřebáváte vyřazení ve čtvrtfinále?

„Dostali jsme první gól, to jsme si nepřáli, taková věc by se nám neměla stát. Ale chtěl bych vypíchnout, že jsme se nevzdali, bojovali a dali na 1:2. Škoda, že jsme nevstřelili druhý gól, pak si myslím, že bychom zápas otočili.“

A celkově výkon na turnaji?

„Určitě se nemáme za co stydět, bojovali jsme celou dobu. Můžeme být pyšní na to, co jsme tady dokázali.“

Hráli jste v závěru s Dánskem na hraně vyčerpání?

„Vydali jsme se ze všech sil, hrát tady (v Baku) bylo extrémně těžké. Ale soupeř toho měl taky dost, mám pocit, že my jsme na tom byli fyzicky nakonec lépe. Jak říkám, škoda, že jsme to nevyrovnali, věřím, že bychom ten zápas otočili.“

Rozhodl první gól?

„Byl to klíčový moment, v takových zápasech může rozhodovat první gól, to se stalo. Situaci jsem viděl z dálky, nemůžu posoudit, zda to byl roh, nebo ne. Je škoda, že jsme takhle inkasovali.“

Máte pocit, že jste měli na postup do semifinále?

„Jsme zklamaní, byl to dneska až do konce vyrovnaný zápas. Chtěli jsme uspět a jít dál, ale až opadne první zklamání, budeme na ten turnaj vzpomínat jako na úspěšný.“

Jak se vám jako nehrajícímu kapitánovi dívalo na zápas z lavičky?

„Nebylo to pro mě vůbec lehké takhle sledovat zápas, byl jsem nervózní jako vždycky, když nemohu být na hřišti. S trenérem jsme to probrali, přijal jsem to, i když těžko. Ale vždycky jsem byl a budu týmový hráč, leží mi na srdci úspěch týmu. Bylo mi jedno, kdy půjdu na hřiště, chtěl jsem udělat všechno, abych týmu pomohl, i v kabině. Je škoda, že jsme to dneska nezvládli.“

Máte dobrý pocit z toho, jak se tým neustále zlepšoval?

„Celý turnaj jsme cítili, že máme silný tým, co dokáže hrát proti jakýmkoliv soupeřům. V zápase s Nizozemskem jsme to dokázali, doufali jsme, že dojdeme ještě dál. Ale i tohle je velký úspěch, nechali jsme na hřišti všechno, co jsme měli. Rozhodně bych se na to koukal jako na povedený turnaj.“

Může z EURO těžit tým i směrem k mistrovství světa?

„Z turnaje si můžeme vzít jedině pozitivní věci, nakopne nás to do dalších bojů v kvalifikaci. Máme silný mančaft, dokážeme hrát proti těžkým soupeřům a porážet je. Tohle nám určitě pomůže.“