Roh, který přece jen byl. Žádná křivda, perfektní rozhodčí odhalil teč

BLOG ONDŘEJE ŠKVORA | Byla to taková malá křivda, kterou trochu – opravdu ne moc – živili Češi po utkání proti Dánsku. Češi, to znamená nejenom trenér a tým, ale také fanoušci a média. Že nebýt té chyby rozhodčích před prvním gólem, toho rohu, co nebyl… Jenže je to celé jinak. Pojďme tu křivdu smazat.

Proč? Jednoduše, ten roh BYL. Zmýlili se vlastně všichni. Nejprve režisér přímého přenosu, který nabídl vybrané opakované záběry. S tím se svezla Česká televize, která o poločase „potvrdila“, že se sudí spletli. Uvěřila tomu média, včetně Sportu, rádi tomu uvěřili i fanoušci.

KAŽDÝ přece viděl, že balon letěl proklatě daleko od nohy Ondřeje Čelůstky. Však za to taky obránce asistentovi rozhodčího Erwinu Zeinstrovi vyčinil.

Jaroslav Šilhavý se přidal, velmi kultivovaně. „Mrzí nás každý gól, teď to byla chyba rozhodčích. Možná by se to vyvíjelo jinak. Neříkám, že to rozhodlo úplně celý zápas, ale hodně ho to ovlivnilo. Někdy uděláme chybu my, někdy rozhodčí. Nic si na nich nevezmeme, je zbytečné to řešit.“

Jenže skutečnost je jinde. Dan Salisbury-Jones, producent sportu na britské stanici ITV, totiž objevil záběry z jiného úhlu, který pokládá dosavadní všeobecný názor na lopatky. Balon sice letěl proklatě daleko od Čelůstkovy nohy, jenže škobrtl jeho RUKU.

To elektronická tužka Ericha Brabec ve studiu ČT neodhalila, protože Čelůstkova ruka vůbec nebyla v záběru…

Podívejte se tady, jak to celé bylo:

Co se stalo pak, bohužel víme. Thomas Delaney, možná díky menší výšce 182 cm, zůstal u penaltového puntíku úplně sám. Ani si nemusel na hlavičku moc povyskočit, Tomáš Vaclík skákal do prázdna. „Nedohodli jsme se s Tomášem Kalasem, bránili jsme stejného hráče a druhý tam vyplaval sám. Naše chyba v komunikaci,“ litoval Patrik Schick a přesně tak to bylo. U osobního bránění hrubá chyba.

Souběžně s „nespravedlivým“ gólem se rozběhly „souvislosti“. Česko vyřadilo v osmifinále Nizozemsko 2:0, takže teď to nizozemský sudí Björn Kuipers a jeho parta mstitelů dávají Schickovi a spol. sežrat. Prý.

Hloupost, kterou nemá cenu ani řešit. Kuipers byl, jak je jeho zvykem, perfektní. Když tedy pomineme tu „hrubku“ z druhého poločasu, kdy po české teči upřel Dánům rohový kop… Platí to i pro zákrok na Matěje Vydru z konce utkání, z 84. minuty. Kdyby český útočník nepadal a souboj dohrál, třeba by se i pískalo.

Česko neodehrálo špatný zápas. Mohlo být ale lepší a postoupit. Že se tak nestalo, za to rozhodčí nemůžou.

EURO 2021: Na Dány Češi měli. Chybělo využívat strany, hodnotil Hřebík. Úspěch nás nesmí uspokojit