Dohady kvůli penězům. Hráči chtěli víc, Fousek řekl NE. Jak se rozdělí?

Ze stovek milionů korun, které UEFA pošle na účet fotbalové asociace za EURO, berou historicky svůj podíl také fotbalisté. Zatímco ve věci dělení příspěvku za samotnou účast se obě strany shodnou, ohledně částky za dosažené výsledky se jejich představy různily. Nakonec došlo ke kompromisní dohodě.

Mělo se to udát následovně. Hráčská delegace si v Baku vpředvečer čtvrtfinále ujednala schůzku s Petrem Fouskem a vznesla žádost, zda by odměna za postup přes Nizozemsko nemohla být dvojnásobná. Takzvaný double. Převedeno do čísel, že by tým namísto dohodnuté poloviny bral celou částku za osmifinálový úspěch, tedy 64 milionů oproti 32.

Petr Fousek ovšem s návrhem podle informací iSport Premium