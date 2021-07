Italský hrdina Donnarumma: expert na penalty, klidná síla a hvězda zadarmo

Že jsou penalty loterie? Ne, když máte v brance Gianluigiho Donnarummu. Nejlepší hráč EURO 2020 čelil ve své kariéře pěti penaltovým rozstřelům. Ze všech odešel jeho tým vítězně. „Mám štěstí, protože jsem mohl hrát s Gigim Buffonem. Teď hraju s Donnarummou a je to naprosto stejné,“ vysekl italský kapitán Giorgio Chiellini tu snad největší poklonu stále teprve dvaadvacetiletému gólmanovi. Odvážné přirovnání je v tomto případě na místě.

Jejich kariéry jsou si v lecčem podobné. Oba začali chytat Serii A jako teenageři, oba se rychle prosadili v reprezentaci a oba vychytali Itálii historický úspěch. Když Gigi Buffon před třemi lety oznámil svůj konec v reprezentaci, byli všichni napjatí, jestli Gigio Donnarumma, nejmladší gólman v historii národního týmu, dokáže nahradit pravděpodobně nejlepšího gólmana celé historie. Dnes o tom už nikdo nepochybuje.

„Máme ohromné štěstí, že máme Donnarummu. Věděl jsem, že nějaké penalty chytne. Je to nejlepší brankář na světě,“ chválil svého svěřence Roberto Mancini. Jeho klid byl naprosto oprávněný. 196 centimetrů vysoký gólman chytil ve své kariéře patnáct z čtyřiceti pěti penalt. Dva chycené pokusy proti Anglii tak byly jen lehce nad jeho průměrem.

Přitom jestli se něco zdálo být před pokutovými kopy jisté, byla to Jorginhova proměněná penalta. Jenže záložník Chelsea k překvapení všech v páté sérii neproměnil. „Říkal jsem si, že to je konec,“ smál se po utkání Donnarumma. „Každopádně jsem byl klidný. Vím, čeho jsem schopen a vždy odevzdám své maximum,“ pravil už s vážnou tváří.

Klid. Právě ten je Donnarummovou největší předností. Už od začátku.

Když se AC Milán na podzim roku 2016 nedařilo, rozhodl se trenér Siniša Mihajlovič dát šanci šestnáctiletému supertalentu. „Bojíš se?“ zeptal se Mihajlovič Donnarummy den před utkáním se Sassuolem. „Nebojím. Jsem připravený,“ odvětil Gigio a vychytal vítězství 2:1. O tři dny později si připsal i první čistý štít při výhře na Chievem. AC udělalo šňůru tří výher za sebou. „Je jako Modigliani. Jeho hodnota je 170 milonů eur,“ přirovnával tehdy Donnarummův agent Mino Raiola svého klienta ke slavnému italskému malíři, jehož nejdražší obraz se prodal za podobnou částku.

V té době se AC pohybovalo kolem středu tabulky a úspěchem byla i účast v Evropské lize. Letos však dokázalo zabrat a na podzim dokonce vedlo celou Serii A. I konečné druhé místo byl značný úspěch, protože znamenalo, že se slavný klub po osmi letech vrátí do Ligy mistrů. Tu už si ale Donnarumma v mateřském klubu nezachytá.

„Jsi zrádce, kterému jde jen o peníze!“ slýchal od fanoušků rossoneri v průběhu jara. Donnarumovi 30. června končila smlouva a on se dožadoval razantního zvýšení platu plus tučného obnosu pro svého agenta Raiolu. Konkrétně chtěl Donnarumma pobírat 12 milionů eur ročně a to vedení AC Milán, v čele s legendárním Paolem Maldinim, zaplatit nechtělo.

Situace využilo PSG, které Donnarumovy podmínky splnilo a v nejbližších dnech by měl být celý přestup oficiálně potvrzen. Do Paříže zamíří nejlepší gólman světa. Zadarmo.