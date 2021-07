Rasismus na zdi překryla podpora. Měl jsem na krajíčku, řekl Rashford

Marcus Rashford byl jedním z neúspěšných exekutorů ve finále EURO a pořádně to schytal na sociálních sítích. Kromě rasistických urážek vandalové navíc nápisy se stejným podtextem poškodili i jeho nástěnnou podobiznu ve Withingtonu na jihu Manchesteru. Útočník United se na Instagramu vyjádřil, že se omlouvá za zahozenou penaltu, ale nehodlá se omlouvat za to, kdo a odkud je. Zároveň poděkoval lidem, kteří zareagovali a urážlivé graffiti překryli vzkazy na jeho podporu. „Když jsem to viděl, měl jsem na krajíčku,“ přiznal v prohlášení.