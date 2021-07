Legenda v Anglii pálí: Sterling nesmí pustit dítě! Grealish kopat chtěl, ale...

Trenér Anglie Gareth Southgate v minulosti prohlásil, že penalty nejsou loterie a že se dají natrénovat. Dával naději, že Albion může pod jeho vedením otravnou můru zabít. Koneckonců na posledním mistrovství světa v Rusku před třemi lety Harry Kane a spol. zvládli v osmifinále rozstřel s Kolumbií. V neděli večer letitá bolest udeřila na Anglii znovu v plné síle, ve finále evropského šampionátu neuspěli v penaltách po remíze 1:1 tři její střelci z pěti a titul oslavují v Itálii.

Pětice, kterou Southgate poslal kopat proti obrovi Gianluigimu Donnarummovi, rozvířila mnoho debat. Vše začalo tahem na konci prodloužení, kdy šli ze hřiště Jordan Henderson a Kyle Walker. Nahradili je Marcus Rashford a Jadon Sancho. Po Kaneovi a Harrym Maguirovi šli oba junáci na penaltu a ani jeden neuspěl. Anglický horor dokončil devatenáctiletý Bukayo Saka, jenž rovněž nedal.

Reakce expertů? Údiv, neporozumění, kritika. „Já jsem velký kaskáder, ale dát na penalty takhle mladé hráče ve finále mistrovství Evropy mi přijde moc. Nějakou dobu trénuji, ale tohle mi nebere hlava. Střídání nechápu,“ kroutil hlavou ve studiu iSport TV zkušený trenér Josef Csaplár.

„Až pojede Gareth Southgate domů, musí si říct, že těch pět hráčů vybral špatně,“ byl přesvědčený irský záložník Damien Duff. „Je to velká, velká otázka – dáte na minutu na hřiště dva hráče a řeknete jim, aby pro vás vyhráli penalty. Jako hráč jste pod tlakem, ale tohle je extra tlak, když nehrajete zápas, vůbec jste se nezapojili do hry a pak jste vhozen do téhle situace,“ přidal bývalý výborný anglický útočník Alan Shearer.

Southgate si za svou volbou stál. „Jde to zcela za mnou. Rozhodl jsem se nasadit tyhle střelce na základě jejich výkonů na tréninku. Nikdo v tom není sám. Vyhrávali jsme dohromady jako tým a dohromady teď musíme přijmout i tento výsledek. Co se ale týče penalt, bylo to rozhodnutí, které jde za mnou,“ nekličkoval padesátiletý stratég.

Jedna studie jeho rozhodnutí ospravedlňuje. Fotbalový výzkumník Geir Jordet, který rozebral penaltové rozstřely na mistrovstvích světa, Evropy a Copě Américe v letech 1976 až 2004, na základě důkladného rozboru konstatuje, že úspěšnějšími střelci jsou hráči, kterým je méně než třiadvacet let, nebo ti, kteří v nohách nemají plnou zátěž sto dvaceti minut.

EURO 2021: Italové mistry Evropy! Střídání před penaltami? Riziko proti řemeslu, řekl Csaplár

Podívejte se na Baggia

Trenéra se zastal také třeba někdejší vynikající obránce Rio Ferdinand. „Možná ne úplně na poslední chvíli, ale třeba pět nebo tři minuty před koncem se stává, že na hřiště přijdou hráči, kteří mají kopat penaltu. Rashford je zahrává za Manchester United, tohle se stává. I ti nejlepší hráči v minulosti penaltu nedali, podívejte se například na Roberta Baggia a další,“ podotkl letitý pilíř obrany Manchesteru United.

Rashford, Sancho a Saka si museli kvůli tmavé barvě pleti číst na sociálních sítích číst po nezdaru rasistické útoky, což odsoudil i britský premiér Boris Johnson . Spíš než je ale pranýřovala část expertů jiné anglické hvězdy. Například Raheema Sterlinga nebo Jacka Grealishe. Proč? Protože nechali tíživé břímě na mladších parťácích.

„Pokud jste Grealish nebo Sterling, nemůžete před sebe pustit dítě. Nemůžete sedět a říkat si, že devatenáctiletý kluk půjde před vámi, i když jste odehrál víc zápasů, máte víc zkušeností,“ pálil do slovutných borců bývalý vynikající irský záložník Roy Keane. „Neříkám, že (Sterling) nebyl připraven, možná by šel jako šestý nebo sedmý, ale nemůže tam takhle sedět. Má vystoupit a jít před tím klukem,“ dodal Keane.

Podobně hovořil i protřelý portugalský trenér José Mourinho . „Kde byli v téhle situaci Raheem Sterling, John Stones nebo Luke Shaw? Proč nezůstali na hřišti Henderson s Walkerem? Myslím, že na toho kluka to bylo hodně, když to v ten moment leželo všechno na jeho bedrech. Ale nevím, je potřeba se ptát Garetha (Southgata), protože se mnohokrát stane, že hráč, který by v danou chvíli měl jít na penaltu, na ni nejde. Nebo že hráči, kteří by měli vzít odpovědnost, před tím utíkají,“ přemítal Mourinho.

Grealish na kritiku reagoval na Twitteru, napsal, že on před ničím neutíkal. „Řekl jsem, že chci jít. Ale trenér udělal tolik správných rozhodnutí během turnaje a udělal ho i teď. Ale nechci, aby lidé říkali, že jsem jít nechtěl na penaltu, když jsem řekl, že ano,“ uvedl záložník Aston Villy. Mimochodem Grealish kopal v kariéře v 264 zápasech jedinou penaltu.