Čech o EURO: Cením českou aktivitu, ale... Co pomohlo anglickému fotbalu?

Na kontě má čtyři účasti na mistrovství Evropy. Zažil památnou portugalskou jízdu do semifinále i čtvrtfinále na turnaji v Polsku v roce 2012. Teď legendární brankář Petr Čech pozorně sledoval zblízka coby expert a člen sportovního vedení slavné Chelsea nejen své následovníky, ale kompletní EURO. „Aktivní hra českého týmu se mi líbila,“ zdůrazňuje.

Na evropských šampionátech odchytal 14 zápasů. Inkasoval v nich 21 gólů a vychytal tři čistá konta. Nyní se poprvé díval na prestižní turnaj z nadhledu. O postřehy se dělil s televizními diváky v Česku i v zahraničí, usmíval se na ně i z často opakované reklamy.

Petr Čech je zkrátka pořád na roztrhání. O to cennější je, že si pro Sport Magazín našel v napěchovaném programu chvilku na ohlédnutí za svátkem fotbalu.

Jaký dojem na lidi ve vašem anglickém okolí udělalo vystoupení českého týmu?

„Pozitivní. Samozřejmě především proto, že tým došel do čtvrtfinále. Odehrál výborný zápas s Nizozemskem. Byl to od nás komplexně nejlepší výkon na turnaji. Nizozemce, kteří si ve skupině vytvářeli dost příležitostí a dávali góly, jsme až na výjimky nepustili do vážných šancí. A hlavně jsme hráli sami aktivně a donutili je k chybám. Také si tady všichni všimli výhry nad Skotskem, neboť jde o část Velké Británie. Skotové se představili po pětadvaceti letech na evropském šampionátu a ještě doma, takže se to hodně probíralo.“

Začali porážkou v utkání s vašimi nástupci.

„Byl to otevřený zápas, i Skotsko mělo dost šancí. Mohlo to dopadnout tak i tak na obě strany. Ale během dalšího průběhu mistrovství posbíral český tým dost pozitivních ohlasů. Zejména za zápasy s Chorvatskem a s Nizozemskem. Utkání s Anglií bylo od nás nejméně vydařené.“

Proč?

„Kluci se moc nedostali do rytmu, ani do situací, že by Angličanům zavařili. Ale jinak tu tým zanechal opravdu pozitivní dojem.“

Bitvu Chorvatsko-Česko jste měl sledovat v úloze experta ve studiu BBC. Uskutečnilo se to?

„Ano, byl jsem tam.“

Kdo vám dělal společnost?

„Jürgen Klinsmann, Rio Ferdinand a Gary Lineker, který to moderoval. Bylo příjemné se potkat se všemi legendami, které rozumí fotbalu. Užil jsem si to.“

Jak Češi zabodovali u skutečných osobností světového fotbalu?

„Všichni čekali víc od Chorvatů. Po porážce od Anglie potřebovali s námi vyhrát, aby dohnali ztrátu. Ale my jsme jim to aktivní hrou nedovolili, což se probíralo i ve studiu. Rozebírali jsme naši aktivní hru na začátku. Zejména ve chvíli, kdy měli Chorvaté rozehrávku od brány. Naši byli hned vysunutí a vysokým presinkem soupeře napadali. Chorvati se z toho sice párkrát dostali, ale tak nějak kostrbatě, že jsme míč ve druhé fázi stejně získali. To byla jedna z věcí, kterou fotbalový svět ocenil.“

Že nešlo jen o zaparkovaný autobus.

„Přesně, že naše hra nebyla o tom, že jedenáct lidí zaleze do bloku před vápno a jen brání. Že tým hrál aktivně v utkáních s Chorvatskem a s Nizozemskem, snažil se soupeře napadat a dostat pod tlak. Někdy můžete dojít do nadstavbové části turnaje s trochou štěstí, že to prostě poctivě odbráníte a pak máte jeden roh, který proměníte. Ale v tomhle případě tomu tak nebylo.“

V souboji s Chorvaty se hodně diskutovalo o pokutovém kopu po krvavém úderu loktem stopera Dejana Lovrena na Patrika Schicka. Gary Lineker hned vzbudil v Česku poprask tweetem: „Povzbuzující vidět, že je VAR absurdní a mimo. Tohle nikdy není penalta.“ Jaká byla debata na tohle téma ve studiu?

„Jsou dvě věci. Zaprvé: hráč je odpovědný za svoji akci. Ta nakonec skončila úderem loktem, což bylo posouzené jako faul a byla nařízená penalta. Ale je pravda i to,