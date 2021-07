Coufal o EURO: Baku? Hrozná blbost. Kritikům jsme změnili mysl

V Baku po čtvrtfinálové bitvě s Dánskem padl na zem. Nikoli vyčerpáním, ale mixem naštvanosti a zklamání. Chtěl ještě dál.

Jenže změnit už to nešlo.

Vladimír Coufal musel sednout na letadlo a společně s českými kamarády zamávat šampionátu. Pár dní mu nebylo do řeči, ale teď už to neplatí.

Jak se vám EURO rozleželo v hlavě?

„Jak se mi to rozleželo…“ (přemýšlí)

Trenér Jaroslav Šilhavý konstatoval, že český tým hrál na šampionátu nad maximem svých možností. Někteří fanoušci a odborníci si myslí, že mužstvo mělo na víc. K čemu se přikláníte?

„Jestli to říkají ti samí fanoušci, kteří nám před EURO nevěřili ani na bod ve skupině, je to paradox. Samozřejmě jsme rádi, že nakonec to vnímají tak, že jsme mohli být na turnaji mezi čtyřmi nejlepšími, když nám nevěřili ani na bod ve skupině. Jsme rádi, že jsme jim za čtrnáct dní takhle změnili myšlení. Ale já osobně musím říct, že…“

Co?

„Myslel jsem si, že mě zklamání už pustilo, ale když jsem viděl semifinále Angličanů s Dány, nemůžu si pomoct, že jsme tam prostě měli být místo Dánů my. Za mě jsme měli jakkoli zvládnout čtvrtfinále. Je to škoda, protože já jsem se na to cítil, a myslím si, že jsme na to i jako tým měli.“

Proč to přes Dány nevyšlo?

„Je hrozně těžké to hodnotit.“

Ale nějaký názor na to jistě máte.

„Utkání obrovsky změnil brzký gól, který jsme dostali. Nepohlídali jsme standardku, i když jsme se na to připravovali. Trenéři nás upozorňovali, že tam Dánové chodí v hodně lidech. Bohužel jsme si to špatně přebrali a ten gól změnil celý zápas. Oni si od té doby mohli začít v klidu bránit zezadu a zdržovat. Potom je moc těžké dobývat takový obranný blok. Pak jsme to měli otevřené a oni chodili do brejků. My jsme tahali osmdesát metrů zpátky, takže nás to vysílilo. Těžké. Nejvíc to prostě ovlivnil ten brzký gól. Ten jsme neměli dostat.“

Jaké to bylo v ázerbájdžánské prádelně?

„Hrozný. Nápad hrát v Baku byla hrozná blbost. Hrát mistrovství Evropy v Asii, Česko-Dánsko v Baku, zápas, který v Ázerbájdžánu absolutně nikoho nezajímal… Já nevím, kdo tohle mohl vymyslet. Nevím, nechápu, co asi za to musela UEFA dostat. Je neuvěřitelné, že tohle mohl někdo udělat. Byl bych