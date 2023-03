„Polák“ Schwarz o repre: Chtěli velké jméno, proto přišel Portugalec. Ale...

Dělal jste si ambice na další pozvánku?

„Ne, neměl jsem žádná očekávání. Jak už jsem říkal, splnil jsem si sen. Fotbalista hraje, aby mohl obléct národní dres, ale já moc dobře vím, za jakých okolností jsem se tam dostal. Nebudeme se klamat, byla zranění, hrál se český pohár, kluby neuvolnily některé kluky. Tak to bylo.“

Nyní je tu však střet s „vašimi“ Poláky. Na mistrovství světa v Kataru došli do osmifinále. Jak byl turnaj hodnocen?

„Splnili cíl, s kterým tam jeli, to byl postup ze skupiny. Pak dostali Francii, to by byl problém pro každého. Ale kritika byla, oni jsou nastavení tak, že nikdy nemají dost. Tady vyhraješ 1:0 nebo 0:3 prohraješ a stejně jsi kritizovaný. Chtěli by být na TOP úrovni výsledkově i herně.“

Druhý atribut ale nevypadal na šampionátu nejlíp. Souhlasíte?

„Proto nastala změna na pozici trenéra, skončil Czeslaw Michniewicz.“

Nakonec si stěžoval i velký Robert Lewandowski, hlavní hvězda.

„Řešilo se to hodně, v novinách, v kabině jsme to rozebírali.