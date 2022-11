Nováček Schwarz (31) o repre i Polsku: Docela vojna, ale diktátor mi dal nejvíc

V jedenatřiceti může pokořit jednu z klukovských met. Petr Schwarz, záložník Wroclawi, byl poprvé nominován do české reprezentace, která se příští týden poměří v přípravě s Faerskými ostrovy (16. 11.) a v Turecku (19. 11.). V české lize měl pověst poctivce, ale – přiznejme – k velkému rozletu se dostal až po „útěku“ z Hradce Králové do Polska, kde působí pátou sezonu. Čenstochové pomohl k postupu do ligy, triumfu v poháru a pak se vydal na nablýskanější, byť v současnosti mírně zaprášenou, adresu. Slask je pojem – a nyní má v kádru i člena českého národního mužstva.

Začněme klišovitou otázkou. Jak je to velká čest?

„Obrovská pocta, beru to tak. Byl to jeden z největších cílů, co jsem měl. Snad mě pan trenér Šilhavý na trávník pošle.“

Petr Schwarz (31) Narozen: 12. listopadu 1991

Pozice: záložník

Kariéra: Jiskra Machov, FK Náchod, FC Hradec Králové (vše mládež), FC Hradec Králové (2011–18), Raków Čenstochová (2018–21), Slask Wroclaw (2021–dosud)

Kopal jste v Hradci, pak maličko zmizel z radaru v Polsku. Nesláblo ve vás přesvědčení, že se to může podařit?

„Musím říct, že ne. Zrovna před touhle sezonou jsem doma ženě říkal, že je to jediné, čeho jsem nedosáhl, a opravdu mě to mrzí. Na kluky z mého okolí v Hradci se dostalo a mě to zatím minulo. Pořád jsem věřil, že se to může povést, že můžu být na očích trenérů. Jsem rád, že mě sledovali.“

V kontaktu jste byli už dřív, ne?

„Myslím, že na podzim 2020, nějaký čas před EURO. Hráli jsme s Rakówem s Jagiellonií a přijel se podívat