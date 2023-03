Lička chválí po Polsku trenéra i změny: Museli jsme přehodit výhybku

České páteční představení proti Polsku (3:1) vyvolalo mezi fanoušky národního týmu vlnu pozitivní euforie. Mužstvo Jaroslava Šilhavého perfektně vstoupilo do evropské kvalifikace a namlsalo zaplněný Eden. Český kouč trefil sestavu, využil aktuální formy hráčů Slavie i Sparty a výborně nastavenou taktikou nebezpečného soka přejel. „Souboj Šilhavý - Santos jednoznačně vyhrál Jarda,“ říká v hodnocení zápasu pro deník Sport a server iSport.cz Verner Lička, prezident Unie českých fotbalových trenérů, který zápas sledoval přímo na stadionu.

Jak jste si užil českou výhru?

„Líbilo se mi to. Před zápasem jsem měl asi deset rozhovorů s polskými novináři. Říkal jsem, že vyhraje ten, kdo bude lépe mentálně nastavený. Hádali jsme se, kdo je favorit. Oni tvrdili, že favoritem je jednoznačně Polsko. Také u nás jsme na tohle málem přistoupili. Hájil jsem svůj názor, že i přes útlum českého fotbalu a pokles z nejvyšších příček nemůžu přijmout fakt, že Polsko přijede do Prahy jako favorit. Nastavení našeho týmu ale bylo jednoznačně lepší. Jeden ze známých polských trenérů mi ještě večer po utkání napsal zprávu ve stylu, že ‚My máme výborné hráče, ale nemáme tým.‘ Tím začala naše cesta k výhře.“

Co zápas rozhodlo?

„Dát dva góly ve třech minutách je opravdu výjimečné. Pramenilo to z toho, že jsme okamžitě vytvořili obrovský tlak na soupeře. Dlouho si nepamatuju zápas, kde jsme byli v útočné fázi tak aktivní a agresivní, chyb polské obrany při zakládání akcí bylo také kvůli tomuto přístupu hodně. Z naší strany byla první půlka téměř dokonalá, Poláci pak ukázali, že jsou na posledních třiceti metrech díky jejich individualitám opravdu dobří.“

Využila se správně forma hráčů Slavie a Sparty?

„Náš tým se na jejich souhře postavil, v systému 3-4-1-2 do sebe všechno zapadlo, z toho pak pramenil výsledek. Poláci se do zápasu téměř nedostali, po změnách v sestavě po přestávce ukázali, že pokud bychom jim ve vysokém postavení dali víc prostoru, utkání vůbec takhle jednoduché nebylo. Tři naši hráči vepředu (Kuchta, Hložek, Čvančara) pracovali velice dobře a intenzivně, hodně jim pomáhal i Alex Král. Po dlouhé době je vidět, že má za sebou vyšší zátěžovou zátěž a podal výkon podobný tomu, co zvládal před třemi lety ve Slavii.“

Pomohlo tomu ofenzivní nastavení celého týmu?

„Přidala se k tomu velice aktivní hra halvbeků (Coufal, D. Jurásek). V obranné fázi jsme nezůstávali v pěti obráncích, ale