Česko – Polsko 3:1. Krejčího gól psal historii, trefili se Čvančara i Kuchta

Reprezentace eviduje stoprocentní vstup do kvalifikace o mistrovství Evropy. V prvním zápase skupiny odeslalo domů bez bodu Polsko. Vyhrálo 3:1. Premiérové kousky v národním mužstvu zapsali dva sparťané - Ladislav Krejčí a Tomáš Čvančara. Zbytek týmu chytil do pasti světové eso Roberta Lewandowského. Za celý zápas se bourák z Barcelony nedostal do kvalitní šance. Česko předvedlo kompaktní týmový výkon a zcela po právu zničilo osmifinalistu světového šampionátu v Kataru.

Bravo pánové!

Trenér Šilhavý se při skládání sestavy odvázal a do startovací jedenáctky vyslal hned dva nováčky. Slávistu Davida Juráska umístil na pozici levého wingbeka, zároveň neodolal prubnout Tomáše Čvančaru na vrcholu formace se sparťanským kumpánem Janem Kuchtou. Další překvapení? Mezi tyče instaloval Jiřího Pavlenku, gólman Brém prožil největší reprezentační zápas v kariéře. Jen na lavici zůstali internacionálové Antonín Barák s Václavem Černým.

Všechny tahy se povedly. Za trenérem jde velká pochvala.

Na předzápasové tiskové konferenci pravil kapitán Tomáš Souček zhruba toto: je fajn, že máme v kádru nováčky, ale bylo by dobré, kdyby chlapci ukázali něco na hřišti.

Po setkání s Polskem lze konstatovat: výzva přijata, šéfe!

Právě Čvančara s Juráskem výrazně přispěli k úvodnímu neskutečnému uragánu. Po 132 vteřinách zápasu se Eden zajíkal absolutním štěstím. Česko vedlo 2:0 a Lewandowski společně s další polskou hvězdou Piotrem Zielinskim se vztekali na nezodpovědné spoluhráče.

Mimochodem, bouřlivý úvod se zapsal do kronik. Dva góly během prvních tří minut dosud nikdy reprezentace nevstřelila, nejrychleji to zvládla za šest minut v zápase s Řeckem na mistrovství Evropy 2012 v Polsku a ve stejném roce v přátelském zápase se Slovenskem.

Co všechno se vlastně v úvodních vteřinách přihodilo? Po dvaceti sekundách Vladimír Coufal pevně sevře bílou kouli, vší silou ji nasměruje do vápna, kde nejvýš vyskočí Ladislav Krejčí a hlavou neomylně skóruje. Šlo o nejrychlejší gól v samostatné historii reprezentace.

Za chvíli projede Jurásek jako rychlovlak okolo nechápajícího Mattyho Cashe, klasickým způsobem pošle propečený „rohlík“ na nabíhajícího Čvančaru a na tribunách propuká nefalšovaný karneval.

Národní mužstvo i dál pokračovalo ve vysoce hodnotném představení. Správně pochopilo, že za příznivého stavu nemá smysl stále topit pod kotlem, ale jakmile se naskytla možnost smysluplně vyrazit kupředu, bez okolků toho s gustem využívalo.

Odchod do kabin mohl být ještě libovější, to by však Čvančara musel s dvojí šancí naložit lépe. Skóre se pohnulo až po dvaceti minutách druhé půle a na svědomí to měl znovu sparťan. Přihrávku výtečného Alexe Krále si našel Kuchta a definitivně rozhodl o tříbodovém startu do kvalifikace. Hosté jedinou branku vstřelili až v samém závěru.

Už v sobotu se národní mužstvo přesouvá letecky do Kišiněva, v pondělí pak nastoupí proti domácímu Moldavsku.