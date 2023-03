Česká vizitka: instalace mladíků, průšvih, Šilhavého strnulost i ignorace

Čtyři body ze vstupu do evropské kvalifikace zní solidně. Báječný start s Polskem (3:1) ale zbytečně překrývá trápení v Kišiněvě, kde český výběr pouze remizoval 0:0 s outsiderem z Moldavska. První sraz v novém cyklu nabídl příjemná zjištění, ale i nebezpečná varování, která si musí na Strahově pečlivě zanalyzovat a poučit se z nich.

PLUS: dvě nainstalované „dvoutisícovky“

Trenér Šilhavý osvěžil nominaci šesti nováčky. Dva z nich v těžkém startu proti Polsku vyslal rovnou do základu. Riskantní tah vyšel – Tomáš Čvančara i David Jurásek navázali na výbornou klubovou formu a favorita skupiny pomohli zadupat do země. Okysličení dvěma hráči ročníku 2000 mužstvu pomohlo, debut obránci Slavie a útočníkovi Sparty vyšel skvěle. Horší to bylo proti Moldavsku, kde se nováčci svezli s mizérií celého týmu.

„Jurásek nastoupil, jako kdyby hrál v reprezentaci odjakživa. Má před sebou velkou budoucnost, mohl by nám vyřešit pozici na levé straně.“ Jaroslav Šilhavý o výkonu levého halvbeka