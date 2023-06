Odstavený Barák. Šilhavý se vzdal kreativity, pozadí sporů i nedůvěry

Jaroslav Šilhavý na úterní nominační konferenci odpálil bombu. Pro důležitý kvalifikační souboj na Faerských Ostrovech (17. června) nepřečetl jméno Antonína Baráka. Na české poměry nadstandardního ofenzivního hráče, jediného, který v současnosti pravidelně nastupuje v italské Serii A. Zcela úmyslně, nešlo o nucenou pauzu způsobenou zraněním.

V případě Baráka rozhodovaly jiné aspekty, než výkony na hřišti. „Diskutovali jsme to už před předešlými srazy. V týmu máme nastavená jasná pravidla. Z Tondovy strany nebyla stoprocentně dodržovaná. Každý má možnost se do týmu vrátit. Není to o tom, jestli Tonda brání, nebo nebrání, sportovní stránka v jeho případě roli nehraje,“ sdělil manažer národního týmu Tomáš Pešír během úterní nominační tiskové konference.

Vedle něj sedící Šilhavý logicky čelil dalším dotazům, co vězí za vynecháním blonďatého záložníka. Konkrétní prohřešky rozebírat nechtěl. Dle informací deníku Sport a iSport.cz, které padají v zákulisí za oponou, jde o vyústění dlouhodobě skřípajícího vztahu na ose