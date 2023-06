Šilhavý: Sestava už je daná. Černý? Nechci balamutit, má do ní blízko

PŘÍMO Z FAERSKÝCH OSTROVŮ | Místní fanoušci mají na Česko spadeno. V paměti mají uložený rok 1998 a rozhodující gól Vladimíra Šmicra, který padl dost kontroverzně. Faeřané tvrdí, že Češi nevrátili míč poté, co ho kvůli zranění spoluhráče zakopli do autu a tím vyhráli 1:0. „Nechci to soudit, ale určitě nejsme zákeřný národ,“ kroutí hlavou trenér Jaroslav Šilhavý. V sobotu by rád vyhrál mnohem klidněji a výraznějším rozdílem.

Co od utkání očekáváte?

„Víme, že Faeřané jsou silnější doma než venku, potrápili tu nejednoho favorita. Může to být umělou trávou, prostředím, fanoušky, každopádně je to tady žene dopředu. Nemyslíme si, že Faery jsou slabým týmem a že si s nimi lehce poradíme. Chceme jednoznačně vyhrát, ale plně respektujeme jejich kvalitu. Podle toho se připravujeme.“

Bude Česko vypadat herně jinak, než v Moldavsku?

„Debatovali jsme o tom i s klukama, vyhodnotili jsme to. Chtěli jsme pokračovat jako v zápase s Polskem, stal se ale opak. I čísla byla obrácená, Moldavané dobře bránili, terén nám ztěžoval kombinaci. Nedokázali jsme je otevřít, byť šance jsme měli. Ale mělo jich být mnohem víc. I jednotlivé výkony nebyly ideální, ztratili jsme tam dva body. Zápas musíme zvládnout.“

Bude se hrát na umělé trávě. Nemůže to být oproti utkání v Moldavsku, kde balon hodně skákal, nakonec výhoda?

„Není to úplně normální, velké zápasy se na tomto povrchu moc nehrají. Ale pro obě mužstva to bude stejné, záleží na tom, jestli bude pršet, jak umělku případně pokropí, jak bude míč jezdit. Ale je pravda, že tráva je rovná a nemělo by to skákat. Ovšem když je ten trávník suchý, drhne. Nechceme se na to ale vymlouvat, víme o tom.“

Cítíte po Moldavsku tlak na úspěch?

„Tlak cítím pořád. Kvalifikace byla rozjetá výborně, druhý zápas jsme trochu pokazili, teď to chceme vrátit zpátky. Nervozita je zdravá.“

Řada ofenzivních hráčů má velmi dobrou formu. Půjdete na Faeřany s útočnou sestavou?

„Chceme vyhrát, cítím z kluků energii. Jedna věc je pocit, druhá výkon na hřišti. Věřím, že ať nastoupí kdokoliv, podá svůj stoprocentní výkon a přispěje k výsledku. Sestava už je daná.“

Jak blízko je má do sestavy Václav Černý?

„Jak už jsem řekl, z týmu cítíme odhodlání, zdravé sebevědomí. Do toho zapadá i Vašek. Nechci balamutit, má do ní blízko.“

Na Faerských ostrovech se hodně vzpomíná na poslední zápas, který tu hrála česká reprezentace a vyhrála v roce 1998 gólem Vladimíra Šmicra. Podle místních neregulérním a zvyšuje to jejich motivaci. Jak to vnímáte?

„Stalo se to, vzpomínali jsme na to. (Lékař) Petr Krejčí to pamatuje, skoro to neviděl. Vysvětloval mi, že soupeř zůstal ležet, domácí měli balon, nezakopli ho a my ho získali a dali gól. Nechci to soudit. Mrzí mě, jestli jsme je nahněvali, ale určitě nejsme zákeřný národ.“